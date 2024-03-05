Türkiye'de En Fazla Çalışana Sahip 10 Şirkette Koç Üstünlüğü Göze Çarptı

Çalışan sayısı şirketlerin emek gücünü gösterirken, emek yoğun sektörlerde bu sayı önemli olsa da günümüzde teknolojik şirketlerde çalışan sayısının da artık çok önemi kalmadı. Türkiye'de en çok çalışana sahip 10 şirkette ise Koç Grubu şirketleri öne çıktı.