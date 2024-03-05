Türkiye'de En Fazla Çalışana Sahip 10 Şirkette Koç Üstünlüğü Göze Çarptı
Türkiye'de En Fazla Çalışana Sahip 10 Şirkette Koç Üstünlüğü Göze Çarptı
Çalışan sayısı şirketlerin emek gücünü gösterirken, emek yoğun sektörlerde bu sayı önemli olsa da günümüzde teknolojik şirketlerde çalışan sayısının da artık çok önemi kalmadı. Türkiye'de en çok çalışana sahip 10 şirkette ise Koç Grubu şirketleri öne çıktı.
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10. Ford Otosan 23 bin 717 çalışana sahip.
9. Şişecam'ın 24 bin 215 çalışan var.
8. Listedeki tek banka olan Halkbank'ın 27 bin çalışanı bulunuyor.
7. Türk Telekom'un 37 bin 638 çalışanı var.
6. Arçelik'in 41 bin 342 çalışan var.
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5. Listedeki 2 zincir marketten biri olan Migros'un 51 bin 275 çalışanı bulunuyor.
4. Türk Hava Yolları'nın 52 bin 414 çalışanı var.
3. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Sabancı Holding'in 62 bin 853 çalışanı var.
2. Listede 2. zincir market olan Bim'in 84 bin 319 çalışanı var.
1. Birinci sıradaki Koç Holding'in 123 bin 970 çalışanı bulunuyor.
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