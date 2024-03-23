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İstanbul’da Tünelde Kaza: 1 Motorlu Polis Şehit Oldu

İstanbul’da Tünelde Kaza: 1 Motorlu Polis Şehit Oldu

Şehit Polis
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.03.2024 - 10:07

İstanbul’da bulunan bir tünelde meydana gelen kazada bir polis memur şehit oldu. Önleyici Hizmetler Şübe Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Furkan Bor, motorun beton bariyerlere çarpması sonrasında hayatını kaybetti.

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Kaza, dün 22.30 sıralarında, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi'nde tünel içerisinde meydana geldi. Polis memuru Furkan Bor'un kullandığı motosiklet virajı alamayarak beton bloklara çarptı. Kazada, Bor ağır yaralanırken, motosiklette bulunan polis memuru Faruk Furkan Ertuğrul Keleş ise hafif yaralandı.

Kaza, dün 22.30 sıralarında, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi'nde tünel içerisinde meydana geldi. Polis memuru Furkan Bor'un kullandığı motosiklet virajı alamayarak beton bloklara çarptı. Kazada, Bor ağır yaralanırken, motosiklette bulunan polis memuru Faruk Furkan Ertuğrul Keleş ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bor, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bor, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kaza anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, motosikletli polis ekiplerinin tünel içinde gittiği sırada, Furkan Bor'un kullandığı motosikletin virajı alamayarak beton bloklara çarptığı ve motosiklette bulunan iki memurun savrulduğu görüyor.

Kaza anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, motosikletli polis ekiplerinin tünel içinde gittiği sırada, Furkan Bor'un kullandığı motosikletin virajı alamayarak beton bloklara çarptığı ve motosiklette bulunan iki memurun savrulduğu görüyor.

Tünelde yaşanan kaza anı 👇

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