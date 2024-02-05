İstanbul'da Murat Kurum'un Kazanacağı Tek Senaryo Netleşti! İpler, DEM Parti ve YRP'nin Elinde
İstanbul'da Murat Kurum'un Kazanacağı Tek Senaryo Netleşti! İpler, DEM Parti ve YRP'nin Elinde
CORE Araştırma'nın yaptığı son İstanbul anketi dikkat çeken bir veriyi ortaya çıkardı. Ankette, DEM Parti'nin aday çıkarması ve Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarmaması durumunda Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun eşitlendiği görüldü.
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31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala anket şirketleri farklı senaryoları değerlendirmeye devam ediyor.
Kamuoyu araştırmacısı Ulaş Tol'un paylaştığı CORE Araştırma'nın anketinde DEM Parti ve YRP'nin aday çıkarıp çıkarmaması hususunun kritik rol oynadığı görüldü.
İlk senaryoda seçimin iki turlu olduğu var sayıldığında Ekrem İmamoğlu, seçimi %54-%46 gibi farkla alıyor.
DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın aday gösterilmesi ve YRP'den de bir aday çıkması durumunda ise İmamoğlu %42.3, Kurum ise %39.3 olarak görünüyor.
DEM Parti'nin düşük profilli bir aday göstermesi ve YRP'nin de aday çıkarması durumunda Ekrem İmamoğlu %45.4, Murat Kurum %39.3 olarak tabloda yer alıyor.
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DEM Parti'nin düşük profil aday çıkarması ve YRP'nin aday çıkarmaması durumunda ise Murat Kurum aradaki makası kapatmaya başlıyor. Bu senaryoda oyların yüzdesel dağılımı şu şekilde: Ekrem İmamoğlu %45.9 - Murat Kurum %42.8
Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu'nu kafa kafaya getiren senaryoda ise DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın aday olması ve YRP'nin aday çıkarmaması gerekiyor. Bu senaryoya göre Kurum ve İmamoğlu'nun oyları %42.8'de eşitleniyor.
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