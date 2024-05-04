İstanbul’da Gasp Anı Kamerada: Kafa ve Yumruk Atarak Çantayı Aldı
İstanbul’da Gasp Anı Kamerada: Kafa ve Yumruk Atarak Çantayı Aldı
İstanbul Fatih’te bir kadın, yolda yürüdüğü sırada bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, takip ettiği kadına kafa ve yumruk attıktan sonra çantasını alarak kayıplara karıştı.
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Olay, 1 Mayıs gece 03.00 sıralarında Fatih Katip Kasım mahallesinde meydana geldi. Muzaffer Karaaslan isimli şüpheli, evine gitmeye çalışan Yıldız Haydarova'nın yanına yaklaşıp çantasını çalmaya çalıştı. Çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova'ya, Karaaslan tekme, yumruk ve kafa attı. Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçtı.
Haydarova'nın şikayeti üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüpheli Muzaffer Karaaslan'ı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İşte kameralara da yansıyan gasp anı
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