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İstanbul'da Bu Sabah Göz Gözü Görmedi: Megakenti Adeta Yuttu!

İstanbul'da Bu Sabah Göz Gözü Görmedi: Megakenti Adeta Yuttu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.04.2025 - 10:49

Bahar havasının hakim olduğu İstanbul, 19 Nisan Cumartesi günün sisle uyandı. Sis megakenti adeta yutttu. Göz gözü görmezken ortaya kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. İşte İstanbul’dan manzaralar…

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İstanbul'dan sis manzarasını izleyebilirsiniz 👇

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Güneşli havanın hakim olduğu İstanbul'da sabah sis megakenti kapladı. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nın bir kısmında görüş mesafesi düşerken sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Sisle kaplanan İstanbul, kameralar tarafından görüntülendi.

İşte sis altındaki İstanbul'dan manzaralar 👇

İşte sis altındaki İstanbul'dan manzaralar 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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