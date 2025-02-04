İstanbul'a Gelen Bir Turist, Taksicinin Nasıl 600 Dolarını Çaldığını Anlattı

Ülkece misafirperver oluşumuzla övünürüz değil mi? Evimize gelen bir misafir aç gönderilmez, misafirin rahat etmesi sağlanır. Bu zamana kadar ülkemize gelen yabancılar da bu konuda hemfikirdi. Fakat özellikle son yıllarda, turistlerin ülkemiz hakkındaki yorumları değişmeye başladı. Her şeyin pahalı olduğundan, ülkeye bir kaosun hakim olduğundan söz eden turistler deneyimlerini paylaşımlarıyla aktarıyor.

Bu kez bir turist, bindiği taksinin sürücüsünün kendisinden nasıl para çaldığını anlattı.

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