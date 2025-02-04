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İstanbul'a Gelen Bir Turist, Taksicinin Nasıl 600 Dolarını Çaldığını Anlattı

İstanbul'a Gelen Bir Turist, Taksicinin Nasıl 600 Dolarını Çaldığını Anlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 13:59

Ülkece misafirperver oluşumuzla övünürüz değil mi? Evimize gelen bir misafir aç gönderilmez, misafirin rahat etmesi sağlanır. Bu zamana kadar ülkemize gelen yabancılar da bu konuda hemfikirdi. Fakat özellikle son yıllarda, turistlerin ülkemiz hakkındaki yorumları değişmeye başladı. Her şeyin pahalı olduğundan, ülkeye bir kaosun hakim olduğundan söz eden turistler deneyimlerini paylaşımlarıyla aktarıyor.

Bu kez bir turist, bindiği taksinin sürücüsünün kendisinden nasıl para çaldığını anlattı.

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Türkiye, dört mevsim doğal güzellikleri ve tarihi birikimiyle dünyada mutlaka görülmesi gereken bir yer.

Türkiye, dört mevsim doğal güzellikleri ve tarihi birikimiyle dünyada mutlaka görülmesi gereken bir yer.

Haliyle yaz kaş ülkemizden yabancı turistler eksik olmuyor. Özellikle İstanbul'da birçok farklı ülkeden gelen turistleri görmek mümkün. Bizler de turistlere karşı olan misasirperverliğimizle övünürdük bunca yıl.

Peki son yıllarda ne oldu? Ülkemize gelen turistlerin yorumları yavaş yavaş değişmeye başladı.

Peki son yıllarda ne oldu? Ülkemize gelen turistlerin yorumları yavaş yavaş değişmeye başladı.

Reddit'te paylaşım yapan turistler, ülkemizden gördükleri manzaraları aktarıyor. Fakat son zamanlarda yapılan yorumlar, hiç de eski yılları anımsatmıyor. Artık insanlarımızın 'daha agresif' olduğunu söylüyor ve başlarından geçen kötü deneyimleri aktarıyorlar.

İstanbul'a gelen bir turist, taksi sürücüsünün kendisinden 600 dolar ve 2 bin TL çaldığını anlattı.

İstanbul'a gelen bir turist, taksi sürücüsünün kendisinden 600 dolar ve 2 bin TL çaldığını anlattı.

Turistin Reddit'te yaptığı paylaşım bu şekilde;

Dün Karaköy “taksi durağından” Osembney'e (otelime) taksi arıyordum, 250 liraya pazarlık yaptım ve onlar (yolcu bekleyen 2-3 şoför) beni genç bir şoförle orada park etmiş bir taksiye yönlendirdiler. Eşimle birlikte arkaya oturmaya çalıştım ama “su!” sorunu olduğunu ve öne oturmam gerektiğini söylediler.

"Otururken şoför 250 lirayı göstermemi söyledi, parayı verdim, seri numaralarına garip bir şekilde baktı ve bana (tek kelimesini anlamadığım bir Türkçe ile) seri numaralarında bir sorun olduğunu söyledi!"

"Otururken şoför 250 lirayı göstermemi söyledi, parayı verdim, seri numaralarına garip bir şekilde baktı ve bana (tek kelimesini anlamadığım bir Türkçe ile) seri numaralarında bir sorun olduğunu söyledi!"

'Ona parayı yeni bozdurduğumu söyledim, seri numaraları hakkında bir şeyler anlatmaya devam etti. Örnek olarak göstermem için daha fazla para istedi, çantamdaki dolarlarımı gördü ve onları almak için uzandı (bana seri numaraları hakkında bir şeyler öğretiyormuş gibi yaparak). Dolarları ve tüm Türk liralarını aldı, birleştirdi, (bunlar bir saniye içinde oluyor) yüksek sesle Türkçe konuştu. Yüzünü şoförün penceresine geri çevirdi, dışarıda duran diğer şoföre bir şeyler açıkladı, sonra tekrar bana döndü ve beni gideceğim yere götüremeyeceğini ve inmemiz gerektiğini söyledi.'

"Paramı geri verdi. Başka bir taksiye binmek üzere araçtan ayrıldık ve taksici hızla oradan uzaklaştı. Başka bir taksiye bindiğimizde paramı kontrol ettim. 600 dolar ve 2 bin lira eksikti."

"Paramı geri verdi. Başka bir taksiye binmek üzere araçtan ayrıldık ve taksici hızla oradan uzaklaştı. Başka bir taksiye bindiğimizde paramı kontrol ettim. 600 dolar ve 2 bin lira eksikti."

'İkinci taksi şoförüne geri dönmesini ya da “Polise' gitmesini söyledim (bu dünya çapında bir terimdir). Ne dediğimi anlamadan başını sallayarak otele gitmeye devam etti. Oraya vardık, polisi aradım ve durumu açıkladım. Bizi Karaköy karakoluna gidip şikayetçi olmaya yönlendirdiler...Sabah 4'e kadar karakolda şikayetçi olmamıza rağmen, çalınan paranın bulunamayacağına inanıyorum.

Kötü bir deneyimdi. Bugüne kadar birçok ülkede bulundum (Lübnan, Suriye, Irak, Cezayir, BAE, Fransa, Singapur, Atina...) resmi taksi şoförleri tarafından hiç soyulmadım!'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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