İstanbul'a Gelen Bir Turist, Taksicinin Nasıl 600 Dolarını Çaldığını Anlattı
İstanbul'a Gelen Bir Turist, Taksicinin Nasıl 600 Dolarını Çaldığını Anlattı
Ülkece misafirperver oluşumuzla övünürüz değil mi? Evimize gelen bir misafir aç gönderilmez, misafirin rahat etmesi sağlanır. Bu zamana kadar ülkemize gelen yabancılar da bu konuda hemfikirdi. Fakat özellikle son yıllarda, turistlerin ülkemiz hakkındaki yorumları değişmeye başladı. Her şeyin pahalı olduğundan, ülkeye bir kaosun hakim olduğundan söz eden turistler deneyimlerini paylaşımlarıyla aktarıyor.
Bu kez bir turist, bindiği taksinin sürücüsünün kendisinden nasıl para çaldığını anlattı.
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Türkiye, dört mevsim doğal güzellikleri ve tarihi birikimiyle dünyada mutlaka görülmesi gereken bir yer.
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Peki son yıllarda ne oldu? Ülkemize gelen turistlerin yorumları yavaş yavaş değişmeye başladı.
İstanbul'a gelen bir turist, taksi sürücüsünün kendisinden 600 dolar ve 2 bin TL çaldığını anlattı.
"Otururken şoför 250 lirayı göstermemi söyledi, parayı verdim, seri numaralarına garip bir şekilde baktı ve bana (tek kelimesini anlamadığım bir Türkçe ile) seri numaralarında bir sorun olduğunu söyledi!"
"Paramı geri verdi. Başka bir taksiye binmek üzere araçtan ayrıldık ve taksici hızla oradan uzaklaştı. Başka bir taksiye bindiğimizde paramı kontrol ettim. 600 dolar ve 2 bin lira eksikti."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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