İsrail ile Ticaret Nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Protesto Eden 9 Kişi Hakkında Tahliye Kararı
İsrail ile Ticaret Nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Protesto Eden 9 Kişi Hakkında Tahliye Kararı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Kasım günü TRT Word Forum’da yaptığı konuşma sırasında İsrail ile ticaret nedeniyle protesto eden 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.
Erdoğan konuşurken salonda bulunan dört kişi pankart açmış ve “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sözleriyle protesto etmişlerdi.
Erdoğan gençlere “Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma” yanıtını vermişti. Salondan yaka paça çıkarılan dört kişi ve dışarıda bulunan beş kişi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmışlardı.
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TRT World Forumu’nda 29 Kasım günü konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail protestosuyla karşı karşıya kalmıştı. Salonda bulunan dört kişi pankartlar açmış “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sözleriyle İsrail ile ticaretin nedenini sormuşlardı.
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Erdoğan gençlere “Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan’ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hâlâ anlayamamışsınız” yanıtını vermişti.
Salondaki dört kişi ve dışarıda bulunan beş Filistin destekçisi genç gözaltına alınmış; Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmışlardı.
Günlerdir tutuklu bulunan 9 kişinin tutukluluğuna itiraz edilmişti. İtiraz sonucu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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