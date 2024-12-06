İsrail ile Ticaret Nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Protesto Eden 9 Kişi Hakkında Tahliye Kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Kasım günü TRT Word Forum’da yaptığı konuşma sırasında İsrail ile ticaret nedeniyle protesto eden 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Erdoğan konuşurken salonda bulunan dört kişi pankart açmış ve “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sözleriyle protesto etmişlerdi.

Erdoğan gençlere “Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma” yanıtını vermişti. Salondan yaka paça çıkarılan dört kişi ve dışarıda bulunan beş kişi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmışlardı.