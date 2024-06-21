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İspanya’daki Türk Öğrencinin Feci Sonu: Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti

İspanya’daki Türk Öğrencinin Feci Sonu: Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti

İspanya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.06.2024 - 11:26

İspanya’nın Malaga kentinde Erasmus öğrencisi olan Berkehan Gündoğan, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Malaga Üniversitesi, Türk öğrencinin ölümü üzerine 3 günlük yas ilan etti.

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İspanya’da bulunan Malaga Üniversitesi’nde Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisansı yapan 27 yaşındaki Berkehan Gündoğan feci şekilde can verdi.

İspanya’da bulunan Malaga Üniversitesi’nde Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisansı yapan 27 yaşındaki Berkehan Gündoğan feci şekilde can verdi.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; geçtiğimiz çarşamba akşamı kayalıklardan düşen Berkehan’ın, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; geçtiğimiz çarşamba akşamı kayalıklardan düşen Berkehan’ın, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak

Polis, olay sırasında genç öğrencinin yalnız olup olmadığını araştırmaya başladı.

Polis, olay sırasında genç öğrencinin yalnız olup olmadığını araştırmaya başladı.

Türk öğrencinin okuduğu Malaga Üniversitesi’nde olay sonrasında 3 günlük yas ilan edildi.

Türk öğrencinin okuduğu Malaga Üniversitesi’nde olay sonrasında 3 günlük yas ilan edildi.

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