İspanya’daki Türk Öğrencinin Feci Sonu: Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti
İspanya’daki Türk Öğrencinin Feci Sonu: Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti
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İspanya’da bulunan Malaga Üniversitesi’nde Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisansı yapan 27 yaşındaki Berkehan Gündoğan feci şekilde can verdi.
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Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; geçtiğimiz çarşamba akşamı kayalıklardan düşen Berkehan’ın, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, olay sırasında genç öğrencinin yalnız olup olmadığını araştırmaya başladı.
Türk öğrencinin okuduğu Malaga Üniversitesi’nde olay sonrasında 3 günlük yas ilan edildi.
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