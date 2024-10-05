İspanya Basını: “Türkiye'den Yola Çıkan Gemide 4 Bin Kilo Kokain Bulundu”

İspanya basını, ülkedeki Lanzarote adasının kuzeydoğusunda yapılan operasyonda, Türkiye'den hareket eden bir kargo gemisinde 4 bin kilogram kokain bulunduğunu duyurdu. Haberde, söz konusu geminin Türk kaptanı dahil toplamda 10 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.