İspanya Basını: “Türkiye'den Yola Çıkan Gemide 4 Bin Kilo Kokain Bulundu”
İspanya Basını: “Türkiye'den Yola Çıkan Gemide 4 Bin Kilo Kokain Bulundu”
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/i...
İspanya basını, ülkedeki Lanzarote adasının kuzeydoğusunda yapılan operasyonda, Türkiye'den hareket eden bir kargo gemisinde 4 bin kilogram kokain bulunduğunu duyurdu. Haberde, söz konusu geminin Türk kaptanı dahil toplamda 10 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.
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İspanya'nın Lanzarote adasının kuzeydoğusunda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'den yola çıkan bir kargo gemisinde 4 bin kilogram kokain ele geçirildi.
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Cumhuriyet’te yer alan habere göre; yer alan habere göre, Kargo gemisinde, Türk uyruklu kaptan dahil olmak üzere toplamda yedi Türk vatandaşı, iki Azerbaycanlı ve bir Hollandalı gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların, Arrecife'deki Puerto Naos iskelesine ulaştıktan sonra adli mercilere teslim edilmesi bekleniyor.
Türkiye'den hareket eden gemi, Akdeniz üzerinden Atlantik'e geçerek, Sierra Leone ve Gine-Bissau’ya uğramadan hiçbir limanda yük ya da malzeme yüklemeden ilerledi. Uyuşturucunun, geminin yük bölmeleri arasında, erişimi son derece zor bir bölgede bulunduğu belirtildi. İlk tahminlere göre, bu alanda yaklaşık 4 bin kilogram kokain bulunuyor.
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