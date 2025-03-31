İslam Memiş Yeni Banknotların Neden Basılmadığını Açıkladı: 2030 Yılını İşaret Etti
İslam Memiş Yeni Banknotların Neden Basılmadığını Açıkladı: 2030 Yılını İşaret Etti
Tedavüldeki en yüksek banknot 200 TL. Ancak 200 TL enflasyondaki önlemez yükseliş karşısında ödemelerde yetersiz kalıyor. Bu nedenle 2024’ün son aylarında 500 ve 1000 TL’lik banknotların basılacağı iddia edilmişti. Ancak Merkez Bankası, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.
İslam Memiş, yeni banknotların neden basılmadığını açıklayarak 2030 yılına işaret etti. İşte detaylar…
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2009 yılında tedavüle giren 200 TL’nin payı yüzde 16’dan 2024 verilerine göre yüzde 80.4’e ulaştı.
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Yeni banknotlar neden basılmadı? İslam Memiş açıkladı.
“2019’da 500 euroluk banknotun basımı durdu, 2026’da 200 euroluk kağıt paranın basımı sonlanacak."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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