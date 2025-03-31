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İslam Memiş Yeni Banknotların Neden Basılmadığını Açıkladı: 2030 Yılını İşaret Etti

İslam Memiş Yeni Banknotların Neden Basılmadığını Açıkladı: 2030 Yılını İşaret Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.03.2025 - 15:44

Tedavüldeki en yüksek banknot 200 TL. Ancak 200 TL enflasyondaki önlemez yükseliş karşısında ödemelerde yetersiz kalıyor. Bu nedenle 2024’ün son aylarında 500 ve 1000 TL’lik banknotların basılacağı iddia edilmişti. Ancak Merkez Bankası, söz konusu iddiaları yalanlamıştı. 

İslam Memiş, yeni banknotların neden basılmadığını açıklayarak 2030 yılına işaret etti. İşte detaylar…

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2009 yılında tedavüle giren 200 TL’nin payı yüzde 16’dan 2024 verilerine göre yüzde 80.4’e ulaştı.

2009 yılında tedavüle giren 200 TL’nin payı yüzde 16’dan 2024 verilerine göre yüzde 80.4’e ulaştı.

Enflasyonun yükselişi önlemezken 200 TL’nin ödemelerde yetersiz kaldığı ve bankamatiklerde kalmadığı ileri sürülmüştü. 200 liranın yetersizliği nedeniyle 500 ve 1000 TL’lik banknotlara ihtiyaç vurgulanarak yeni kağıt paraların basılacağı iddia edilmişti. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri 500 ve 1000 liralık banknotların basılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

Yeni banknotlar neden basılmadı? İslam Memiş açıkladı.

Yeni banknotlar neden basılmadı? İslam Memiş açıkladı.

Altın ve finans piyasalarıyla ilgili yaptığı yorumlar, tahminlerle dikkat çeken İslam Memiş, Nilüfer Batur’un YouTube kanalına konuk oldu. 

Memiş, yeni banknotların neden basılmadığına dair tahminlerini paylaştı. Dijital paralara geçişin hızlanacağını vurgulayan Memiş, “Merkez bankaları kendi dijital para projelerini hazırladı, hatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üçüncü faz denemesini başarılı bir şekilde tamamladı. Yakın gelecekte, dijital paralara geçiş süreci başlayacak” dedi.

Memiş’e göre 200 TL’nin değeri korunmaya çalışılıyor ve bu nedenle daha büyük banknot basılmıyor. Bunun nedeni ise dijital paraya geçiş hazırlığı: “Kayıt dışı ekonomiyi önlemek, paranın transferini takip etmek ve herkesin dijital sistemlere mahkum olmasını sağlamak amacıyla kağıt para tedavülden kalkıyor.”

Memiş, 200 liralık banknot yerine maksimum 100 liralık banknot basılabileceğini dile getirdi. 2030 yılına kadar fiziki banka şubelerinin kalmayacağını ileri süren Memiş, şöyle konuştu:

'Türkiye’de dijital bankacılık lisansları verildi ve geleneksel bankacılık modeli değişmeye başladı. 2030 yılına kadar fiziki banka şubelerinin tamamen kaldırılması ve dijital bankacılığın hâkim hale gelmesi öngörülüyor. Özellikle yaşlı neslin bu değişime adapte olması için desteklenmesi gerekiyor.”

Ancak İslam Memiş’e göre banka şubelerinin tamamen dijitalleşmesi dolandırıcılığı artırabilir.

“2019’da 500 euroluk banknotun basımı durdu, 2026’da 200 euroluk kağıt paranın basımı sonlanacak."

“2019’da 500 euroluk banknotun basımı durdu, 2026’da 200 euroluk kağıt paranın basımı sonlanacak."

Avrupa Merkez Bankası’nın 2019 yılında 500 euroluk banknotların üretimini durdurduğunu hatırlatan Memiş, 2026 yılında ise 200 euroluk kağıt paranın üretiminin sonlandırılacağının planlandığını belirtti. Memiş, 'Özellikle ABD’de, Donald Trump ve Elon Musk’ın planları doğrultusunda Amerikan Merkez Bankası (FED) çalışan sayısı azaltılacak. Bu zamanlarda Merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik itibarsızlaştırma süreci yaşanabilir ve sonunda küresel olarak merkez bankalarının etkisi azaltılarak dijital paralara geçiş dönemi hızlandırılabilir' diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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