İslam Memiş Yeni Banknotların Neden Basılmadığını Açıkladı: 2030 Yılını İşaret Etti

Altın ve finans piyasalarıyla ilgili yaptığı yorumlar, tahminlerle dikkat çeken İslam Memiş, Nilüfer Batur’un YouTube kanalına konuk oldu.

Memiş, yeni banknotların neden basılmadığına dair tahminlerini paylaştı. Dijital paralara geçişin hızlanacağını vurgulayan Memiş, “Merkez bankaları kendi dijital para projelerini hazırladı, hatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üçüncü faz denemesini başarılı bir şekilde tamamladı. Yakın gelecekte, dijital paralara geçiş süreci başlayacak” dedi.

Memiş’e göre 200 TL’nin değeri korunmaya çalışılıyor ve bu nedenle daha büyük banknot basılmıyor. Bunun nedeni ise dijital paraya geçiş hazırlığı: “Kayıt dışı ekonomiyi önlemek, paranın transferini takip etmek ve herkesin dijital sistemlere mahkum olmasını sağlamak amacıyla kağıt para tedavülden kalkıyor.”

Memiş, 200 liralık banknot yerine maksimum 100 liralık banknot basılabileceğini dile getirdi. 2030 yılına kadar fiziki banka şubelerinin kalmayacağını ileri süren Memiş, şöyle konuştu:

'Türkiye’de dijital bankacılık lisansları verildi ve geleneksel bankacılık modeli değişmeye başladı. 2030 yılına kadar fiziki banka şubelerinin tamamen kaldırılması ve dijital bankacılığın hâkim hale gelmesi öngörülüyor. Özellikle yaşlı neslin bu değişime adapte olması için desteklenmesi gerekiyor.”

Ancak İslam Memiş’e göre banka şubelerinin tamamen dijitalleşmesi dolandırıcılığı artırabilir.