İşe Giderken Seni Çooook Havalı Gösterecek 10 Kombin Önerisi
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Sabah alarmı ertelemekten yorulanlar, 'Bugün ne giyeceğim?' diye gardırobun önünde felsefi düşüncelere dalanlar toplanın! Ofis koridorlarını podyuma çevirecek, toplantılarda tüm bakışları üzerinize çekecek ve patronunuza gizlice 'Şirketin gizli sahibi benim' mesajı verecek o kombinleri listeledik.
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1. Oversize blazer ve balıkçı yaka kazak giymelisin.
2. Tepeden tırnağa monokrom takım tercih etmelisin.
3. Pileli midi etek ve deri ceket birleştirmelisin.
4. Bol paça kumaş pantolon ve beyaz gömlek seçmelisin.
5. Tweed ceket ve jean pantolon eşleştirmelisin.
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6. Triko elbise üzerine uzun trençkot atmalısınız.
7. Mat deri pantolon ve blazer ceket uydurmalısın.
8. Gömlek üzerine örgü süveter veya yelek geçirmelisin.
9. Kalem etek ve oversize kazak giyinmelisin.
10. Bermuda şort ve eşleşen blazer ceket takımı giyebilirisin.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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