İşe Giderken Seni Çooook Havalı Gösterecek 10 Kombin Önerisi

Eğer çok katı kıyafet kuralları olmayan, kreatif veya esnek bir şirkette çalışıyorsan deri pantolonun o güçlü enerjisiyle stilini konuşturmalısın. Parlak olmayan, mat dokulu siyah bir deri pantolonu, üzerine giyeceğin ekose ya da düz renk bir blazer ceketle yumuşatarak ofis ortamına mükemmel şekilde uyarlayabilirsin. İçine giyeceğin basic beyaz bir tişört bile bu pantolon ve ceket ikilisi sayesinde bir anda lüks bir tasarım gibi görünecek.