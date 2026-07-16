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İşe Giderken Seni Çooook Havalı Gösterecek 10 Kombin Önerisi

etiket İşe Giderken Seni Çooook Havalı Gösterecek 10 Kombin Önerisi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 15:57
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Sabah alarmı ertelemekten yorulanlar, 'Bugün ne giyeceğim?' diye gardırobun önünde felsefi düşüncelere dalanlar toplanın! Ofis koridorlarını podyuma çevirecek, toplantılarda tüm bakışları üzerinize çekecek ve patronunuza gizlice 'Şirketin gizli sahibi benim' mesajı verecek o kombinleri listeledik.

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1. Oversize blazer ve balıkçı yaka kazak giymelisin.

1. Oversize blazer ve balıkçı yaka kazak giymelisin.

Geniş omuzlu, hafif oversize bir blazer ceketin altına giyeceğiniz düz renk bir balıkçı yaka kazak size anında 'milyar dolarlık startup kurucusu' havası katacak. Hem çok çabasız hem de aşırı karizmatik!

2. Tepeden tırnağa monokrom takım tercih etmelisin.

2. Tepeden tırnağa monokrom takım tercih etmelisin.

Renk eşleştirme derdine son! Tepeden tırnağa aynı rengin tonlarında özellikle camel, bej veya soft pastel tonlar giyeceğiniz bir pantolon-ceket takımı, sabahları sadece 5 dakikada aşırı lüks ve havalı görünmenin en net formülü.

3. Pileli midi etek ve deri ceket birleştirmelisin.

3. Pileli midi etek ve deri ceket birleştirmelisin.

'Ciddiyetimi korurum ama stilimden de ödün vermem' kombini. Uçuş uçuş pileli bir midi eteğin üzerine giyeceğiniz o cool deri ceket, ofisteki sıkıcı havayı tek bir hamleyle dağıtmaya yetecek.

4. Bol paça kumaş pantolon ve beyaz gömlek seçmelisin.

4. Bol paça kumaş pantolon ve beyaz gömlek seçmelisin.

Klasik beyaz gömleği sıradanlıktan kurtarıyoruz. Altına giyeceğiniz yüksek bel, dökümlü ve bol paça bir kumaş pantolonla hem çok rahat edeceksiniz hem de koridorda yürürken arkanızda bir rüzgar bırakacaksınız.

5. Tweed ceket ve jean pantolon eşleştirmelisin.

5. Tweed ceket ve jean pantolon eşleştirmelisin.

Kot pantolonun spor ve rahat havasını Chanel esintili gold düğmeli şık bir tüvit ceket ile mutlaka dengelemelisin. Özellikle 'Casual Friday' yani serbest kıyafet günü olan cumaları ne giyeceğine karar veremiyorsan, bu 'smart casual' görüntü imdadına yetişecektir.

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6. Triko elbise üzerine uzun trençkot atmalısınız.

6. Triko elbise üzerine uzun trençkot atmalısınız.

Sabahları alarmı beş kez ertelediğin ve kombin düşünmeye zerre kadar vaktinin olmadığı anlarda bu tek parça kurtarıcıya sığınmalısın. Vücudu zarifçe saran, ne çok sıkı ne çok bol olan midi boy bir triko elbise, üzerine giyeceğin ikonik bir deve tüyü trençkotla birleştiğinde harikalar yaratacak.

7. Mat deri pantolon ve blazer ceket uydurmalısın.

7. Mat deri pantolon ve blazer ceket uydurmalısın.

Eğer çok katı kıyafet kuralları olmayan, kreatif veya esnek bir şirkette çalışıyorsan deri pantolonun o güçlü enerjisiyle stilini konuşturmalısın. Parlak olmayan, mat dokulu siyah bir deri pantolonu, üzerine giyeceğin ekose ya da düz renk bir blazer ceketle yumuşatarak ofis ortamına mükemmel şekilde uyarlayabilirsin. İçine giyeceğin basic beyaz bir tişört bile bu pantolon ve ceket ikilisi sayesinde bir anda lüks bir tasarım gibi görünecek.

8. Gömlek üzerine örgü süveter veya yelek geçirmelisin.

8. Gömlek üzerine örgü süveter veya yelek geçirmelisin.

Moda dünyasında 'layering' olarak bilinen kat kat giyinme sanatı, basit tarzına anında entelektüel ve derin bir hava katacaktır. Klasik mavi ya da beyaz gömleklerinin üzerine geçireceğin saç örgülü süveterler veya kumaş yelekler, sıradanlığı tamamen ortadan kaldıracaktır. Özellikle önemli sunumların olduğu günlerde hem ciddi görünmek hem de modayı yakından takip ettiğini kanıtlamak için bu yöntemi kesinlikle uygulamalısın.

9. Kalem etek ve oversize kazak giyinmelisin.

9. Kalem etek ve oversize kazak giyinmelisin.

Kalem eteğin o sekreter ciddiyetindeki, bazen de insanı yaşlı gösteren sıkıcı duran havasını dökümlü ve salaş bir kazakla tamamen kırmalısın. Eteğin hatları belli eden yapısı ile oversize kazağın rahatlığı birleştiğinde ortaya inanılmaz dengeli ve modern bir silüet çıkacaktır. Kazağının sadece ön kısmını hafifçe eteğin kemerine sıkıştırarak bel oyuntunu ön plana çıkarabilirsin.

10. Bermuda şort ve eşleşen blazer ceket takımı giyebilirisin.

10. Bermuda şort ve eşleşen blazer ceket takımı giyebilirisin.

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ofis şıklığından ve ciddiyetinden ödün vermemek adına bu modern şortlu takımlara acilen yönelmelisiniz. Diz hizasında biten, bol kesimli şık bermuda şortlar, aynı kumaştan yapılan ceketlerle birleştiğinde kurumsal dünyaya vurulmuş en büyük moda darbesine dönüşmektedir. Hem sıcak havayla mücadele etmeni sağlayan hem de resmiyet sınırlarını aşmayan bu dahi kombinasyonu askılı şık bluzlarla tamamlayabilirsin.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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