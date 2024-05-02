İş İş Nereye Kadar: LinkedIn'de Oyun Oynama Dönemi Başladı

Bir tahmin oyunu olarak özetleyebileceğimiz Pinpoint'te amacımız ekrandaki beş kelimenin ipucu sağladığı kategorinin ne olduğunu mümkün olduğunca az tahminde bulunarak tahmin etmek.

Crossclimb oyununda ise amacımız bize verilen ipuçlarını doğru değerlendirerek kelimeleri istenen düzene koymak.

Son oyunumuz olan Queens ise amacımız bize verilen ve her biri farklı bölgelerinde bir taç bulunduran şekilleri taçlar birbirine değmeyecek şekilde bir tabloya doğru biçimde oturtmak.

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