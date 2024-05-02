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İş İş Nereye Kadar: LinkedIn'de Oyun Oynama Dönemi Başladı

İş İş Nereye Kadar: LinkedIn'de Oyun Oynama Dönemi Başladı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.05.2024 - 11:54

İş dünyasının sosyal medyası LinkedIn bu kez işi gücü bir kenara bıraktıracak yeni özelliği ile karşımızda. LinkedIn platforma eklediği üç yeni oyunla iş günlerine kısa bir mola fırsatı sunuyor.

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İş dünyasının sosyal medya platformu LinkedIn geçtiğimiz aylarda platforma mini oyunlar ekleyeceklerini açıklamıştı.

İş dünyasının sosyal medya platformu LinkedIn geçtiğimiz aylarda platforma mini oyunlar ekleyeceklerini açıklamıştı.

Platforma kullanıcıların hem işe biraz mola verebilecekleri, hem de ufak beyin jimnastikleri yapabilecekleri üç mini oyun ekleneceğini duyuran LinkedIn aynı zamanda elbette kullanıcıların sitede geçirdikleri vakti de arttırmayı hedefliyor.

LinkedIn'in üç yeni mini oyunu nihayet kullanıcılara da sunuldu.

LinkedIn'in üç yeni mini oyunu nihayet kullanıcılara da sunuldu.

Kullanıcıların beğenisine sunulan Queens, Crossclimb ve Pinpoint oyunlarının tümüne günde yalnızca bir kez erişilebiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda bu oyunlarda elde ettikleri skorlarla diğer insanlarla da yarışabiliyorlar.

Peki LinkedIn'in ilk oyunları olan Queens, Crossclimb ve Pinpoint nasıl oynanıyor?

Peki LinkedIn'in ilk oyunları olan Queens, Crossclimb ve Pinpoint nasıl oynanıyor?

Bir tahmin oyunu olarak özetleyebileceğimiz Pinpoint'te amacımız ekrandaki beş kelimenin ipucu sağladığı kategorinin ne olduğunu mümkün olduğunca az tahminde bulunarak tahmin etmek.

Crossclimb oyununda ise amacımız bize verilen ipuçlarını doğru değerlendirerek kelimeleri istenen düzene koymak.

Son oyunumuz olan Queens ise amacımız bize verilen ve her biri farklı bölgelerinde bir taç bulunduran şekilleri taçlar birbirine değmeyecek şekilde bir tabloya doğru biçimde oturtmak. 

LinkedIn'in kullanıcılarına sunduğu oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

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