İş İş Nereye Kadar: LinkedIn'de Oyun Oynama Dönemi Başladı
İş İş Nereye Kadar: LinkedIn'de Oyun Oynama Dönemi Başladı
İş dünyasının sosyal medyası LinkedIn bu kez işi gücü bir kenara bıraktıracak yeni özelliği ile karşımızda. LinkedIn platforma eklediği üç yeni oyunla iş günlerine kısa bir mola fırsatı sunuyor.
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İş dünyasının sosyal medya platformu LinkedIn geçtiğimiz aylarda platforma mini oyunlar ekleyeceklerini açıklamıştı.
LinkedIn'in üç yeni mini oyunu nihayet kullanıcılara da sunuldu.
Peki LinkedIn'in ilk oyunları olan Queens, Crossclimb ve Pinpoint nasıl oynanıyor?
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