İş Dünyasının En Güçlü 100 İsmi Listesinde Bir Türk
İş Dünyasının En Güçlü 100 İsmi Listesinde Bir Türk
ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune, iş dünyasının en güçlü 100 ismini açıkladı. Listenin zirvesinde Tesla CEO’su Elon Musk’ın olması şaşırtmadı. Listedeki isimlerin yaşı 30 ila 90 arasında değişiyor. Dünyanın dört bir yanında isimlerin olduğu listede bir Türk iş insanı da vardı. İşte iş dünyasının en güçlü Türk’ü…
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ABD'nin önde gelen iş dünyası dergisi Fortune, iş dünyasının en etkileyici 100 ismini paylaştı.
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Listenin zirvesinde Tesla’nın CEO’su Elon Musk yer aldı. Musk’ın zirvede yer almasının nedeni olarak mühendislik dehası gösterildi.
Listenin ikinci sırasında Nvidia kurucusu Jensen Huang yer aldı. Nvidia isimli şirketin piyasa değeri 3 trilyonu aşıyor.
İş dünyasının en etkili 100 ismi arasında listenin üçüncü sırasında Satya Nadella var. Nadelle, Microsoft’un CEO’su.
Listenin 83. sırasında bir Türk!
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Ulukaya’nın listeye girmesinin en önemli nedenlerinden biri mültecilere iş imkanı sağlamasıyla oldu. Chobani CEO’sunun iş dünyasında etkili bir hayırsever isim olması onu öne çıkardı.
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