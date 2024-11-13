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İş Dünyasının En Güçlü 100 İsmi Listesinde Bir Türk

İş Dünyasının En Güçlü 100 İsmi Listesinde Bir Türk

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.11.2024 - 14:31

ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune, iş dünyasının en güçlü 100 ismini açıkladı. Listenin zirvesinde Tesla CEO’su Elon Musk’ın olması şaşırtmadı. Listedeki isimlerin yaşı 30 ila 90 arasında değişiyor. Dünyanın dört bir yanında isimlerin olduğu listede bir Türk iş insanı da vardı. İşte iş dünyasının en güçlü Türk’ü…

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ABD'nin önde gelen iş dünyası dergisi Fortune, iş dünyasının en etkileyici 100 ismini paylaştı.

ABD'nin önde gelen iş dünyası dergisi Fortune, iş dünyasının en etkileyici 100 ismini paylaştı.

Listede 40 farklı sektörden 30-90 yaş arası iş insanları yer aldı.

Listenin zirvesinde Tesla’nın CEO’su Elon Musk yer aldı. Musk’ın zirvede yer almasının nedeni olarak mühendislik dehası gösterildi.

Listenin zirvesinde Tesla’nın CEO’su Elon Musk yer aldı. Musk’ın zirvede yer almasının nedeni olarak mühendislik dehası gösterildi.

Elon Musk, son olarak ABD seçimlerinde başkan seçilen Donald Trump’a verdiği destekle gündeme gelmişti. Yüz milyonlarca dolar destek bağışı yapan Musk hatta ABD’nin gizli başkanı olarak gündeme geldi.

Listenin ikinci sırasında Nvidia kurucusu Jensen Huang yer aldı. Nvidia isimli şirketin piyasa değeri 3 trilyonu aşıyor.

Listenin ikinci sırasında Nvidia kurucusu Jensen Huang yer aldı. Nvidia isimli şirketin piyasa değeri 3 trilyonu aşıyor.

İş dünyasının en etkili 100 ismi arasında listenin üçüncü sırasında Satya Nadella var. Nadelle, Microsoft’un CEO’su.

İş dünyasının en etkili 100 ismi arasında listenin üçüncü sırasında Satya Nadella var. Nadelle, Microsoft’un CEO’su.

Listede olmasının nedeni ise Microsoft’u yapay zeka alanında dönüştürerek sektörün üst sırasına çıkarması ve yapay zekaya yapılan erken yatırımla başarı elde etmesi.

Listenin 83. sırasında bir Türk!

Listenin 83. sırasında bir Türk!

Listenin 83. Sırasında Türkiye’den ABD’ye göç eden bir Türk yer aldı. Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya, listeye giren tek Türk oldu.

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Ulukaya’nın listeye girmesinin en önemli nedenlerinden biri mültecilere iş imkanı sağlamasıyla oldu. Chobani CEO’sunun iş dünyasında etkili bir hayırsever isim olması onu öne çıkardı.

Ulukaya’nın listeye girmesinin en önemli nedenlerinden biri mültecilere iş imkanı sağlamasıyla oldu. Chobani CEO’sunun iş dünyasında etkili bir hayırsever isim olması onu öne çıkardı.

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