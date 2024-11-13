İş Dünyasının En Güçlü 100 İsmi Listesinde Bir Türk

ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune, iş dünyasının en güçlü 100 ismini açıkladı. Listenin zirvesinde Tesla CEO’su Elon Musk’ın olması şaşırtmadı. Listedeki isimlerin yaşı 30 ila 90 arasında değişiyor. Dünyanın dört bir yanında isimlerin olduğu listede bir Türk iş insanı da vardı. İşte iş dünyasının en güçlü Türk’ü…

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