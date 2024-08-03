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Instagram Kapanınca Twitter'a Gelen Influencer'dan Şafak Sezer'in Estetiğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Instagram Kapanınca Twitter'a Gelen Influencer'dan Şafak Sezer'in Estetiğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 18:09

Son birkaç gündür epey karışık bir gündemle iç içeyiz. Dün Instagram'a erişim engeli gelmesiyle birlikte sosyal medya kullanıcıları soluğu Twitter'da aldı. Ancak eskiler yenilere pek de sıcak kanlı değildi. Gelin son 24 saatin viral tweetlerine birlikte bakalım. 

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlıyoruz!

Hazırsanız başlıyoruz!
twitter.com

Siz nereleri gezdiniz?

Siz nereleri gezdiniz?
twitter.com

Murphy kanunları?

Twitter kullanıcılarının sıcak kanlılık...

Twitter kullanıcılarının sıcak kanlılık...
twitter.com

Hepimizin performans 👍

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Hatlar karışmış bi' dk.

Hatlar karışmış bi' dk.
twitter.com

👇

Hoş geldiniz 👇

Yarın görüşmek üzere. 👋

Yarın görüşmek üzere. 👋
twitter.com

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