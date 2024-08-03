Instagram Kapanınca Twitter'a Gelen Influencer'dan Şafak Sezer'in Estetiğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Instagram Kapanınca Twitter'a Gelen Influencer'dan Şafak Sezer'in Estetiğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Son birkaç gündür epey karışık bir gündemle iç içeyiz. Dün Instagram'a erişim engeli gelmesiyle birlikte sosyal medya kullanıcıları soluğu Twitter'da aldı. Ancak eskiler yenilere pek de sıcak kanlı değildi. Gelin son 24 saatin viral tweetlerine birlikte bakalım.
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlıyoruz!
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Siz nereleri gezdiniz?
Twitter kullanıcılarının sıcak kanlılık...
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Hatlar karışmış bi' dk.
Yarın görüşmek üzere. 👋
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