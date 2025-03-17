Instagram’da Erişim Sorunu: Instagram’da Arama Bölümü Çöktü
Instagram’da Erişim Sorunu: Instagram’da Arama Bölümü Çöktü
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram’da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, Instagram arama bölümünün çalışmadığına dair bildirimlerde bulundu.
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Meta’nın sahibi olduğu Instagram’da yaşanan sorun gündem oldu.
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Twitter da geçtiğimiz günlerde çökmüştü.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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