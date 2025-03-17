onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Instagram’da Erişim Sorunu: Instagram’da Arama Bölümü Çöktü

Instagram’da Erişim Sorunu: Instagram’da Arama Bölümü Çöktü

Instagram
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2025 - 22:42

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram’da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, Instagram arama bölümünün çalışmadığına dair bildirimlerde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meta’nın sahibi olduğu Instagram’da yaşanan sorun gündem oldu.

Meta’nın sahibi olduğu Instagram’da yaşanan sorun gündem oldu.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Insagram’da kullanıcılar arama bölümüne ulaşamıyor.

Bazı kullanıcılar, arama bölümünde aradıkları şeylerin çıkmadığına dair sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Şirketten yaşanan erişim sorunu ile ilgili bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Twitter da geçtiğimiz günlerde çökmüştü.

Twitter da geçtiğimiz günlerde çökmüştü.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’da da geçtiğimiz günlerde erişim sorunları yaşanmıştı. Tüm gün boyu süren erişim sıkıntısının sebebi olarak Ukrayna kaynaklı siber saldırı gösterilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın