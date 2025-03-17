Instagram’da Erişim Sorunu: Instagram’da Arama Bölümü Çöktü

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Insagram’da kullanıcılar arama bölümüne ulaşamıyor.

Bazı kullanıcılar, arama bölümünde aradıkları şeylerin çıkmadığına dair sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Şirketten yaşanan erişim sorunu ile ilgili bir açıklama ise henüz yapılmadı.