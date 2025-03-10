X, Yine Çöktü! Elon Musk'tan İlk Açıklama Geldi
X, Yine Çöktü! Elon Musk'tan İlk Açıklama Geldi
Elon Musk'ın sahibi olduğu X'te bugüne kadarki en büyük erişim sorunu yaşandı. X, bugün (10 Mart) tam dört kez çöktü. Milyonlarca kullanıcı mağdur olurken dünya çapında bu duruma tepkiler yükseldi. X platformunun ilk kesintisi, New York yerel saatiyle 06.30 saatlerinde gerçekleşti.
Akşam saatlerinde erişimin kısmen açıldığı X, yeniden çöktü. Twitter'ın çökme sebebi merak edilirken Elon Musk'tan ise saatler sonra ilk kez açıklama geldi.
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X, yeniden çöktü!
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Elon Musk'tan ilk açıklama
Küresel çaptaki çöküşü Dark Storm Team adlı hacker grubu üstlendi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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