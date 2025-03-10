X, Yine Çöktü! Elon Musk'tan İlk Açıklama Geldi

Dark Storm Team adlı bir hacker grubu, Telegram kanalında bir gönder yayınlarak X'te küresel çapta meydana gelen çöküşü üstlendi. Dark Storm Team, X'e DDoS saldırısı başlattıklarını ve platformun bu yüzden çöktüğünü iddia etti.

Euronews'in aktardığına göre DDoS (Distributed Denial of Service), yani 'Dağıtılmış Hizmet Engelleme saldırısı' bir internet sitesini veya sistemi aşırı yükleyerek erişilemez hale getirmek için yapılan bir siber saldırı türü olarak biliniyor.

Bu saldırı türü, bir grup kişinin bir kafeye giderek hiçbir şey sipariş etmeden kasayı oyalamasına benziyor. Bu saldırı sonucunda gerçek müşteriler hizmet alamıyor. Benzer şekilde bir internet sitesinde aşırı yükleme olduğunda gerçek kullanıcılar erişim sıkıntısı çekiyor.