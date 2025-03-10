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X, Yine Çöktü! Elon Musk'tan İlk Açıklama Geldi

X, Yine Çöktü! Elon Musk'tan İlk Açıklama Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.03.2025 - 21:13

Elon Musk'ın sahibi olduğu X'te bugüne kadarki en büyük erişim sorunu yaşandı. X, bugün (10 Mart) tam dört kez çöktü. Milyonlarca kullanıcı mağdur olurken dünya çapında bu duruma tepkiler yükseldi. X platformunun ilk kesintisi, New York yerel saatiyle 06.30 saatlerinde gerçekleşti. 

Akşam saatlerinde erişimin kısmen açıldığı X, yeniden çöktü. Twitter'ın çökme sebebi merak edilirken Elon Musk'tan ise saatler sonra ilk kez açıklama geldi.

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X, yeniden çöktü!

X, yeniden çöktü!

Gün boyu dünya çapında milyonlarca kullanıcı 'Twitter çöktü mü?' araması yaptı. Elon Musk'ın sahibi olduğu X, bugün tam 4 kez çöktü. Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesinti New York yerel saatiyle sabah 06.30'da gerçekleşti. Saatler 09.40'ı gösterdiğinde yaklaşık 40 bin kullanıcı, X'e erişmekte sorun yaşadığını bildirdi. Söz konusu erişim sıkıntısı ilk olarak ABD'de yaşanırken ülkemizde de belirli aralıklarla X'e erişimde problemler meydana geldi.

20.30 sularında X, ülkemizde kısmen erişime açıldı. Bazı kullanıcılar Twitter'a girebildiğini aktarmaya başladı. Fakat saatlerin 21.00'i göstermesinin ardından X yeniden çöktü.

Elon Musk'tan ilk açıklama

Elon Musk'tan ilk açıklama

Saat 20.30 sularında erişime açılan X üzerinden paylaşım yapan X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu üzerinde büyük bir saldırı olduğunu söyledi.

'X'e karşı büyük bir siber saldırı vardı (hala var). Her gün saldırıya uğruyoruz, ancak bu çok fazla kaynakla yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ve/veya bir ülke söz konusudur'

Küresel çaptaki çöküşü Dark Storm Team adlı hacker grubu üstlendi

Küresel çaptaki çöküşü Dark Storm Team adlı hacker grubu üstlendi

Dark Storm Team adlı bir hacker grubu, Telegram kanalında bir gönder yayınlarak X'te küresel çapta meydana gelen çöküşü üstlendi. Dark Storm Team, X'e DDoS saldırısı başlattıklarını ve platformun bu yüzden çöktüğünü iddia etti. 

Euronews'in aktardığına göre DDoS (Distributed Denial of Service), yani 'Dağıtılmış Hizmet Engelleme saldırısı' bir internet sitesini veya sistemi aşırı yükleyerek erişilemez hale getirmek için yapılan bir siber saldırı türü olarak biliniyor. 

Bu saldırı türü, bir grup kişinin bir kafeye giderek hiçbir şey sipariş etmeden kasayı oyalamasına benziyor. Bu saldırı sonucunda gerçek müşteriler hizmet alamıyor. Benzer şekilde bir internet sitesinde aşırı yükleme olduğunda gerçek kullanıcılar erişim sıkıntısı çekiyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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