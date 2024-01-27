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İnsanlık Tarihinde Söylenmiş En Büyük Yalanları Paylaşarak Hayatımızı Sorgulatan Kişiler

İnsanlık Tarihinde Söylenmiş En Büyük Yalanları Paylaşarak Hayatımızı Sorgulatan Kişiler

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
27.01.2024 - 11:44

İnsanlık tarihinde söylenmiş en büyük yalanları paylaşan Twitter (X) kullanıcıları uzaklara dalmamıza sebep oldu. Bizler de en güzel cevapları sizin için derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/em_Lazzy/status/1...
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İnsanlık tarihinde söylenmiş en büyük yalanla ilgili paylaşıma birçok kişi cevapta bulundu. Bizler de sizin için derledik...

"Para mutluluğu satın alamaz."

"Para mutluluğu satın alamaz."
twitter.com

“Zengin ve başarılı olmak için diplomaya ihtiyacınız var.”

“Zengin ve başarılı olmak için diplomaya ihtiyacınız var.”
twitter.com

"İyiyim, sen nasılsın?"

"İyiyim, sen nasılsın?"
twitter.com

"Büyüdükçe hayat daha iyi oluyor."

"Büyüdükçe hayat daha iyi oluyor."
twitter.com
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"William Shakespeare en büyük yazardır."

"William Shakespeare en büyük yazardır."
twitter.com

"İnsanlar ikinci şansı hak eder."

"İnsanlar ikinci şansı hak eder."
twitter.com

"Biraz kestireceğim."

"Biraz kestireceğim."
twitter.com

"Şartlar ve koşulları okudum, kabul ediyorum."

"Şartlar ve koşulları okudum, kabul ediyorum."
twitter.com

"Üniversiteye gitmek, okulu bitirdikten sonra size bir kariyer garantisi verir."

"Üniversiteye gitmek, okulu bitirdikten sonra size bir kariyer garantisi verir."
twitter.com
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"Yaşamanın ya da yaşamın bir amacı vardır."

"Yaşamanın ya da yaşamın bir amacı vardır."
twitter.com

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