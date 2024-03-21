İnsanlarda Zeka Seviyesi Yükseldikçe Sağlıklı Bir İlişki Yaşama İhtimali Zorlaşıyor mu?
İnsanlarda Zeka Seviyesi Yükseldikçe Sağlıklı Bir İlişki Yaşama İhtimali Zorlaşıyor mu?
Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
Yüksek zekalı bireylerin ilişkilerinin iyi olamayacağına dair yaygın bir varsayım vardır. Eğer çok zekiyseniz, o zaman aynı zamanda akıl hocası olmayanlarla nasıl ilişki kurabilirsiniz? Yeni araştırmanın bu varsayımı yanıtlayabileceğini düşünüyoruz. Hollandalı psikolog Pieternel Dijkstra ve meslektaşları (2017) tarafından yönetilen bir araştırmaya göre, üstün zekalı bireylerin yakın ilişkileri aslında pek de iyi değil. Ancak gerçek verilere bakıldığında bir sürpriz bizi bekliyor olabilir. Hadi bu konuyu detaylıca inceleyelim...
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Dijkstra tarafından yürütülen önceki araştırma, üstün zekâlı bekâr erkeklerin kendileri gibi zeki eşler aramaya meyilli olduklarını, entelektüel niteliklere kişilik ya da aile sahibi olma yöneliminden daha fazla değer verdiklerini göstermiştir.
Ayrıca eleştiriye karşı daha hassastırlar ve dünyayı kendileriyle aynı rafine mercekten görmeyen insanlar tarafından yanlış anlaşıldıklarını hissedebilirler.
Hollandalı ekip analizlerinde bağlanma teorisi çerçevesinden hareket etmiştir; bu teori, partnerinize yaklaşım biçiminizi bebekken ebeveynlerinizle (ya da bakıcılarınızla) kurduğunuz ilişkinin bir uzantısı olarak gören bir ilişki görüşüdür.
Terk edilme korkusuna yanıt olarak, size yakın olmak isteyen kişilerle küçümseyici veya mesafeli bir ilişki biçimi benimsemeniz de mümkündür. Bağlanma tarzına ek olarak, Dijkstra ve meslektaşları, üstün yetenekli bireylerin çatışma çözümüne yaklaşım biçimlerinin ilişkilerinin kalitesini belirlemede bir faktör olabileceğine inanmaktadır.
Bu iki boyuttan dört çatışma tarzı ortaya çıkar:
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Her iki boyutta da orta yolu bulduğunuz ve uzlaşma aradığınız beşinci bir çatışma tarzı da mümkündür. Tahmin edebileceğiniz gibi, en uyumlu stiller bütünleşme ve uzlaşmadır; diğerleri ilişkide zaman içinde olumsuz sonuçlara yol açabilir.
İki çevrimiçi örneklemin üyeleri bağlanma tarzlarını, çatışma çözme tarzlarını ve ilişki kalite ve memnuniyetlerini değerlendiren bir dizi anket doldurmuştur. Kimin ilişkilerinde daha mutlu olduğu temel sorusuyla ilgili olarak, bulgular üstün zekâlı statüsüne göre algılanan ilişki kalitesinde herhangi bir farklılık olmadığını göstermiştir.
Çok zeki olanlar neden kaçınmanın olumsuz sonuçlarından muaf olsun? Dijkstra ve arkadaşları, zeka söz konusu olduğunda benzerin benzeri çektiği fikrine dayanarak, Mensa üyelerinin zekalarını paylaşan partnerlere sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu düşünmüşlerdir.
Dolayısıyla, çatışma yaşandığında bundan kaçınma eğiliminde olsalar da, belki de IQ skalasının üst basamaklarında yer alanların benzer şekilde iyi eğitimli partnerleriyle anlaşmazlık yaşama olasılıkları daha düşüktür.
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