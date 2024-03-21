İnsanlarda Zeka Seviyesi Yükseldikçe Sağlıklı Bir İlişki Yaşama İhtimali Zorlaşıyor mu?

Yüksek zekalı bireylerin ilişkilerinin iyi olamayacağına dair yaygın bir varsayım vardır. Eğer çok zekiyseniz, o zaman aynı zamanda akıl hocası olmayanlarla nasıl ilişki kurabilirsiniz? Yeni araştırmanın bu varsayımı yanıtlayabileceğini düşünüyoruz. Hollandalı psikolog Pieternel Dijkstra ve meslektaşları (2017) tarafından yönetilen bir araştırmaya göre, üstün zekalı bireylerin yakın ilişkileri aslında pek de iyi değil. Ancak gerçek verilere bakıldığında bir sürpriz bizi bekliyor olabilir. Hadi bu konuyu detaylıca inceleyelim...