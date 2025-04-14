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İngilizce Öğreten İçerik Üreticisi Siyasi Paylaşımları Nedeniyle Tepki Alınca Sert Yanıt Verdi

İngilizce Öğreten İçerik Üreticisi Siyasi Paylaşımları Nedeniyle Tepki Alınca Sert Yanıt Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.04.2025 - 10:58

@itsayseser adlı Instagram hesabından İngilizce öğretmeye dair içerikler üreten Ayşe Eser adlı kadın, Ekrem İmamoğlu süreciyle ilgili destek paylaşımları yapması sebebiyle tepki aldı. Bir takipçisi, “Siyaset yapın diye takip etmiyoruz sizi” şeklinde yorum yapmıştı. İçerik üreticisi yorum karşısında kendini açıkladığı bir video çekerek, sürece sessiz kalamayacağını anlattı ve tüm bunları da İngilizceyle ilişkilendirdi. Gelin neler demiş birlikte bakalım!

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İçerik üreticilerine gelen yorumlar İmamoğlu sürecinde ikiye bölündü.

İçerik üreticilerine gelen yorumlar İmamoğlu sürecinde ikiye bölündü.

Kimi içerik üreticileri sessiz kalmayı tercih ederken kimileriyse destek paylaşımları yapmayı esirgemedi. Takipçiler ise paylaşım yapanlara “Neden yapıyorsun”, yapmayanlara ise “Neden yapmıyorsun” şeklinde yorumlarıyla görüş ayrılığını ortaya koydu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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