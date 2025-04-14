İngilizce Öğreten İçerik Üreticisi Siyasi Paylaşımları Nedeniyle Tepki Alınca Sert Yanıt Verdi

@itsayseser adlı Instagram hesabından İngilizce öğretmeye dair içerikler üreten Ayşe Eser adlı kadın, Ekrem İmamoğlu süreciyle ilgili destek paylaşımları yapması sebebiyle tepki aldı. Bir takipçisi, “Siyaset yapın diye takip etmiyoruz sizi” şeklinde yorum yapmıştı. İçerik üreticisi yorum karşısında kendini açıkladığı bir video çekerek, sürece sessiz kalamayacağını anlattı ve tüm bunları da İngilizceyle ilişkilendirdi. Gelin neler demiş birlikte bakalım!