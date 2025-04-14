İngilizce Öğreten İçerik Üreticisi Siyasi Paylaşımları Nedeniyle Tepki Alınca Sert Yanıt Verdi
@itsayseser adlı Instagram hesabından İngilizce öğretmeye dair içerikler üreten Ayşe Eser adlı kadın, Ekrem İmamoğlu süreciyle ilgili destek paylaşımları yapması sebebiyle tepki aldı. Bir takipçisi, “Siyaset yapın diye takip etmiyoruz sizi” şeklinde yorum yapmıştı. İçerik üreticisi yorum karşısında kendini açıkladığı bir video çekerek, sürece sessiz kalamayacağını anlattı ve tüm bunları da İngilizceyle ilişkilendirdi. Gelin neler demiş birlikte bakalım!
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İçerik üreticilerine gelen yorumlar İmamoğlu sürecinde ikiye bölündü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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