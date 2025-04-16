İngilizce Kullanışına Göre Hangi Seviyedesin?

İngilizceyle aranda bir bağ var ama henüz sağlam temeller kurulmamış gibi. Genelde basit ifadelerle iletişim kuruyorsun. Cümlelerin kısa ve bazen anlam eksikliği olabiliyor ama bu hiç sorun değil! Çünkü bu seviyede olmak, gelişimin en açık olduğu noktada olmak demek. Pratik yap, dinle, konuşmaktan korkma. Emin ol, birkaç ay sonra bu seviyenin çok daha üstüne çıkacaksın!