İngilizce Kullanışına Göre Hangi Seviyedesin?
Kelime ezberlemek başka, İngilizce’yi hayatına katmak bambaşka bir şey! Bu testte sana 10 günlük durum sunacağız. Verdiğin yanıtlara göre, İngilizce'yi ne kadar içselleştirdiğini ve seviyeni belirleyeceğiz. Beginner mısın, Intermediate mi, yoksa C2'ye göz mü kırpıyorsun? Hadi bakalım, görelim!
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1. Markettesin ve yanlışlıkla birine çarptın. Ne dersin?
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2. Garson hesabı getiriyor, ne söylemek istersin?
3. Yeni biriyle tanıştın. Kendini nasıl tanıtırsın?
4. Biri sana “How was your weekend?” diye sordu. Ne cevap verirsin?
5. Bir şeyi anlayamadın. Ne söylersin?
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6. Biri sana yardım etti. Ne dersin?
7. Otobüste yaşlı birine yer verdin. Sana “Thank you” dedi. Ne cevap verirsin?
8. Yeni bir yere geldin ve yön sormak istiyorsun. Ne söylersin?
9. Çok lezzetli bir yemek yedin, ne dersin?
10. İş görüşmesindesin ve neden başvurduğun soruluyor. Ne söylersin?
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Beginner
Pre-Intermediate
Intermediate
Advanced
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