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İngilizce Kullanışına Göre Hangi Seviyedesin?

İngilizce Kullanışına Göre Hangi Seviyedesin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 13:01

Kelime ezberlemek başka, İngilizce’yi hayatına katmak bambaşka bir şey! Bu testte sana 10 günlük durum sunacağız. Verdiğin yanıtlara göre, İngilizce'yi ne kadar içselleştirdiğini ve seviyeni belirleyeceğiz. Beginner mısın, Intermediate mi, yoksa C2'ye göz mü kırpıyorsun? Hadi bakalım, görelim!

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1. Markettesin ve yanlışlıkla birine çarptın. Ne dersin?

2. Garson hesabı getiriyor, ne söylemek istersin?

3. Yeni biriyle tanıştın. Kendini nasıl tanıtırsın?

3. Yeni biriyle tanıştın. Kendini nasıl tanıtırsın?

4. Biri sana “How was your weekend?” diye sordu. Ne cevap verirsin?

4. Biri sana “How was your weekend?” diye sordu. Ne cevap verirsin?

5. Bir şeyi anlayamadın. Ne söylersin?

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6. Biri sana yardım etti. Ne dersin?

7. Otobüste yaşlı birine yer verdin. Sana “Thank you” dedi. Ne cevap verirsin?

8. Yeni bir yere geldin ve yön sormak istiyorsun. Ne söylersin?

9. Çok lezzetli bir yemek yedin, ne dersin?

10. İş görüşmesindesin ve neden başvurduğun soruluyor. Ne söylersin?

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Beginner

İngilizceyle aranda bir bağ var ama henüz sağlam temeller kurulmamış gibi. Genelde basit ifadelerle iletişim kuruyorsun. Cümlelerin kısa ve bazen anlam eksikliği olabiliyor ama bu hiç sorun değil! Çünkü bu seviyede olmak, gelişimin en açık olduğu noktada olmak demek. Pratik yap, dinle, konuşmaktan korkma. Emin ol, birkaç ay sonra bu seviyenin çok daha üstüne çıkacaksın!

Pre-Intermediate

Tebrikler! Gündelik kalıpları tanıyorsun, yer yer etkili kullanabiliyorsun. Küçük aksaklıklar olsa da kendini çoğu durumda ifade edebiliyorsun. İngilizceyle arandaki bağ giderek güçleniyor. Artık daha fazla pratik zamanı! Konuşma cesaretini artır, basit diyaloglar kur, film ve dizilerle kelime dağarcığını genişlet. Gelişim kaçınılmaz!

Intermediate

Seninle İngilizce konuşmak keyifli olurdu! Duyduğunu anlıyor, düşündüğünü karşıya büyük oranda aktarabiliyorsun. Günlük konuşmalarda zorlanmazsın ama daha kompleks yapılar için biraz daha pratiğe ihtiyacın var. Dilin mantığını çözmüşsün. Bu noktadan sonra tek ihtiyacın olan şey: bol bol maruz kalmak. Film izle, sohbet et, yaz. Her şey senin elinde!

Advanced

Harikasın! İngilizceyle içli dışlı olduğun çok belli. Cümlelerin akıcı, kalıpların doğal, kelime seçimin yerinde. Günlük hayattaki durumlara verdiğin tepkiler neredeyse bir ana dil konuşucusu gibi. Belki de yurtdışı deneyimin var ya da sık sık İngilizce içerik tüketiyorsun. Bu seviyeyi korumak için sadece rutinde kalman yeterli. You’ve nailed it!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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