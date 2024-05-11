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İndirimli Telefon Kuyruğu: Saatlerce Sıra Beklediler

İndirimli Telefon Kuyruğu: Saatlerce Sıra Beklediler

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.05.2024 - 13:32

İstanbul’da bulunan bir AVM’de yeni açılan elektronik mağazasının indirin kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yurttaşlar, “ucuz” telefon için saatlerde sırada bekledi.

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Bakırköy Çobançeşme Koşuyolu Bulvarında bulunan bir AVM’de 3 gün önce açılan elektronik mağazasında bugün bazı elektronik cihazlarına indirim uygulandı.

Bakırköy Çobançeşme Koşuyolu Bulvarında bulunan bir AVM’de 3 gün önce açılan elektronik mağazasında bugün bazı elektronik cihazlarına indirim uygulandı.

İndirimi duyan bazı vatandaşlar sabah 08.00 de AVM’nin önünde kuyruğa girdi. Alışveriş merkezinin saat 10.00’da açılması ile birlikte indirimli ürünlerden almak isteyenler mağazanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Uzun süre kuyruktan bekleyenlerin ayakta beklemekten yorulunca bankta oturduğu görüldü.

İndirimi duyan bazı vatandaşlar sabah 08.00 de AVM’nin önünde kuyruğa girdi. Alışveriş merkezinin saat 10.00’da açılması ile birlikte indirimli ürünlerden almak isteyenler mağazanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Uzun süre kuyruktan bekleyenlerin ayakta beklemekten yorulunca bankta oturduğu görüldü.

En çok ilginin 38 bin yerine 34 bin liraya satılan telefona olduğu belirtildi.

En çok ilginin 38 bin yerine 34 bin liraya satılan telefona olduğu belirtildi.

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