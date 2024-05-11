Diyarbakır Genelevinde Sigara Kavgası: Bir Kişi Komalık Oldu!
Diyarbakır Genelevinde Sigara Kavgası: Bir Kişi Komalık Oldu!
Diyarbakır’da bulunan bir genelevde, sigara yüzünden çıkan kavga sonrası bir kişi beyzbol sopasıyla dövüldü. Komaya giren vatandaş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde yaşam savaşı veriyor.
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Diyarbakır’da geneleve giden bir kişiyle, genelevin sahibi arasında sigara yüzünden tartışma çıktı.
Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre; sigara kavgası büyüdü ve genelevin sahibi müşteriyi beyzbol sopasıyla dövdü.
Beyin Cerrahi Servisi Yoğun Bakım Ünitesinde uyutulan ve bilinci kapalı olan genç adam yaşam savaşı verirken, hastane polisinin kafasına darbe alan adamın diğer arkadaşlarını sorgulamasıyla olay açığa çıktı. Geneleve giden polisler işletmeci M.D.’yi gözaltına aldı. Olay yerini gören güvenlik kamera kaydı olmadığı belirlenirken, dinlenen tanıklar da ifadelerinde M.D.’nin genç adamın kafasına arkadan beyzbol sopasıyla sert biçimde vurduğunu doğruladı.
Nöbetçi Sulh Ceza Sorgu hakimliğine sevk edilen M.D., “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyin kanaması geçiren genç adamın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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genelev, diyarbakır, sigara ve beyzbol sopası kelimelerini verip bi hikaye uydur deseler kıçımdan uyduracağım hikaye...
Ahahah
Türkiye'de kişisel beyzbol sopalanmasıyla ilgili bir istatistik tutulmaması ciddi bir sorundur.
Geneleve gitmeyi geçtim diyarbakırda gidiyorsun üstüne genelev sahibiyle tartışıyorsun hey babam hey ne olmasını bekliyordu acaba müşteri her zaman haklıdır ... Devamını Gör
Dimii o kadar para ver üstüne dayak ye 😇