Telefonundan Orman Yangınının Görüntüleri Çıkmıştı: Tutuklu Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Muğla’nın Bodrum ilçesinde PKK’nın talimatıyla orman yangını çıkaran 27 yaşındaki İbrahim Soncul, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Soncul, başka bir suçtan yakalandığı sırada telefonunda orman yangının fotoğrafları çıkmıştı.