Telefonundan Orman Yangınının Görüntüleri Çıkmıştı: Tutuklu Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
Telefonundan Orman Yangınının Görüntüleri Çıkmıştı: Tutuklu Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
Muğla’nın Bodrum ilçesinde PKK’nın talimatıyla orman yangını çıkaran 27 yaşındaki İbrahim Soncul, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Soncul, başka bir suçtan yakalandığı sırada telefonunda orman yangının fotoğrafları çıkmıştı.
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İbrahim Soncul isimli kişi, Aydın’da uyuşturucu ticareti yaptığı için gözaltına alınmıştı. Soncul’e ait telefonda yapılan incelemede, Bodrum’daki orman yangına ait görüntüler ve mesajlarda da “yaktım ama kısa sürdü” ifadeleri tespit edilmişti.
Bunun üzerine incelenen HTS kayıtları ve cep telefonu sinyalinden İbrahim Soncul'un, 29 Temmuz 2021'de Bodrum ilçesi Meşelik mevkiinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Başsavcılık, aynı gün bölgede çıkan orman yangınında 87 dekarlık bir alanın zarar gördüğünü, zanlının cep telefonundaki yangın fotoğraflarının da aynı alandan çekildiğini belirledi.
Banka hesap hareketlerini de inceleyen savcılık, yangından bir süre sonra şüpheli İbrahim Soncul adına yurt dışından 100 bin lira havale yapıldığını saptadı.
Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden savcılığa getirilen İbrahim Soncul'un sorgusunda, "Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan bir yakınım ormanı yakmamı istedi. Bana yakmam için 100 bin lira verdiler. Yangın sırasında oradaydım ama ben yakmadım" dedi. Soncul, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan 11 Mayıs 2023 tarihinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Tekoşer kod adlı kadın örgüt mensubunun, sanık İbrahim Soncul'u tarla ve orman yakması konusunda yönlendirerek ikna ettiği tespit edildi. Tekoşer'in, Soncul ile yaptığı görüşmelerde maddi yönden destek olmayı vadettiği tespit edildi.
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Sanık Soncul'un Milas Güvercinlik Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasındaki Kuyucak mevkiinde terör amaçlı yangın çıkardığı olayla ilgili yargılandığı Muğla 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, sanık İbrahim Soncul hakkında, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, ayrıca devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulan terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanını yakma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 bin gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
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Güzelim ormanlara kim zarar veriyorsa yok edilsin!
serefsize bak ya bir marifet mis gibi söylüyor sen de yan insallah😡😡
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