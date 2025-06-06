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İndirim Günleri Başlıyor! 5 Haziran - 14 Haziran Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 5 Haziran - 14 Haziran Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
06.06.2025 - 19:46

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 Haziran - 14 Haziran 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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7 Haziran 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL

  • Barilla Makarna 500 gr 34,95 TL

  • Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 2 Litre 449 TL

  • Freedo Dolce Mini 6x60 ml 139 TL

  • Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 10x30 gr 38 TL

  • Taft Power Cashmere 250 ml 120 TL

  • Taft Ultimate Saç Spreyi 250 ml 120 TL

  • Taft Curl Extra Saç Köpüğü 150 ml 120 TL

  • Slazenger Erkek Parfüm 50 ml 229 TL

  • Bingo Soft 5 Litre 139 TL

  • Persil Sıvı Deterjan 1690 ml 149,90 TL

  • Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 33'lü 207 TL

Süper tasarruf ürünlerini görmek için tıklayın.

Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre 33,50 TL

Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre 33,50 TL

  • Birşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 30 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Peynir 500 gr 69,50 TL

  • Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 199 TL

  • Bahçıvan Rende Mozzarella 150 gr 59 TL

  • Milkten Krem Peynir 500 gr 72,50 TL

  • Milkten Rulo Kaymak 150 gr 59,50 TL

  • Danone Süt 180 ml 10,75 TL

  • Sütaş Süt 200 ml 10 TL

  • Tikveşli Krema 200 ml 39,50 TL

  • Namet Dana Sucuk 280 gr 142,50 TL

  • Piliç Şinitzel 700 gr 77,50 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 52,50 TL

  • Bolmix Vişne Reçeli 1800 gr 170 TL

  • Bolmix Çilek Reçeli 1800 gr 150 TL

  • Nestle Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 gr 75 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli:

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli:

  • Asperox Sarı & Mavi Güç Sprey Temizleyici 650 ml + 650 ml 95 TL

  • Peros Sıvı Sabun 3 Kg 69,50 TL 

  • Didi Buzlu Çay 1,5 Kg 25 TL

Süper tasarruf ürünlerini görmek için tıklayın.

13 Haziran 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

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TCL 32" Full HD Android Smart Led Tv 6.790 TL

TCL 32" Full HD Android Smart Led Tv 6.790 TL

  • Tecno Spark 10 Pro Cep Telefonu 7.990 TL

  • LG 65' Smart 4K Ultra HD HDR Led Tv 36.900 TL

  • Senna 43' Frameless Full HD Led Google Tv 8.990 TL

  • HP Tanklı Yazıcı 7.490 TL

Motosiklet Sırt Çantası 1.490 TL

Motosiklet Sırt Çantası 1.490 TL
  • Motosiklet Intercom Sistemi 2.750 TL

İndirimli ürünleri görmek için tıklayın.

Keysmart Mini Buzdolabı 5.990 TL

Keysmart Mini Buzdolabı 5.990 TL

  • Kumtel 18' Ayaklı Vantilatör 1.350 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

  • Kumtel 7000 Btu Portatif Klima 8.900 TL

  • Kumtel Buz Makinesi 2.990 TL

  • Philips Air Freyer 4.290 TL

  • Arnica Rapid Plus Doğrayıcı 990 TL

  • Arnica Sofa Plus Şarjlı El Süpürgesi 2.790 TL

  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.490 TL

  • Kumtel Dijital Cam Banyo Baskülü 249 TL

  • Philips Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL

  • Fakir Halı & Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 25 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 25 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL

  • Chef's Kavanoz Kapağı 2,50 TL

  • Tekli Yağlık 45 TL

  • Bonera Sos / Wok Tava Çeşitleri 109 TL

  • Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL

  • Chef's Sütlük 179 TL

  • Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL

  • 6 Katlı Modüler Raf 479 TL

  • Buzluk Termos 899 TL

  • Musluklu Termos 399 TL

  • Ahşap Tabanlı Kek Fanusu 329 TL

İndirimli ürünleri görmek için tıklayın.

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Kiğılı Polo Yaka Tişört 329 TL

Kiğılı Polo Yaka Tişört 329 TL

  • Kiğılı Kısa Kol Gömlek 599 TL

  • Dagi Erkek Şort Takım 479 TL

  • Erkek Mekanizmalı Deri Cüzdan 349 TL

  • Erkek Çanta 389 TL

  • Erkek Comfort Ayakkabı 369 TL

Dynamic Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL

Dynamic Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL

İndirimli ürünleri görmek için tıklayın.

3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 11.999 TL

3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 11.999 TL

  • Plaj Sandalyesi 299 TL

  • Dienni 4 Kapaklı Çekmeceli Dolap 2.499 TL

12 Haziran 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

Samsung 70” 4K UHD Smart Led TV 36999 TL

Samsung 70” 4K UHD Smart Led TV 36999 TL

İndirimli televizyonlar burada.

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Küçük Ev Aletleri

Küçük Ev Aletleri

Araç İçi Buzdolabı 2199 TL

Araç İçi Buzdolabı 2199 TL

İndirimli otomotiv ürünleri burada.

A101 Babalar Günü Özel İndirimleri

A101 Babalar Günü Özel İndirimleri

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

Profesyonel Masa Tenisi Masası 9990 TL

Profesyonel Masa Tenisi Masası 9990 TL

İndirimli spor ürünleri burada.

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A101 Aldın Aldın Kataloğu Oyuncaklar

A101 Aldın Aldın Kataloğu Oyuncaklar

İndirimli oyuncaklar için buraya tıkla.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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