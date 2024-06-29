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İndirim Günleri Başlıyor! 29 Haziran - 5 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 29 Haziran - 5 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.06.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Haziran - 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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29 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 149 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 149 TL
onedio.com

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 129,50 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Payniri 500 gr 99 TL

  • Sultan / Başyazıcı Dana Sucuk 400 gr 175 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 139 TL

  • Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 800 gr 125 TL

  • Grill Time Briket Mangal Kömürü 2 Kg 63,90 TL

  • Grill Time Natural Mangal Kömürü 2 Kg 69,90 TL

  • Mistral 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 89,90 TL

  • Prill Excellence Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 239,90 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 139,90 TL

  • Fax Sıvı Sabun 3 Litre 59,90 TL

  • Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 ml 79,90 TL

  • Veet Klasik Ağda Bandı 12'li 79,90 TL

  • Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml 69,90 TL

Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 99,90 TL

  • Duru Duş Jeli Çeşitleri 650 ml 49,90 TL

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onedio.com

4 Temmuz 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

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JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 24.999 TL

JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 24.999 TL
onedio.com

  • Philips 55' UHD Smart Led Tv 18.999 TL

  • Toshiba 55' Ultra HD Android Tv 13.999 TL

  • Toshiba 43' UHD Android Led Tv 9.999 TL

  • Hi-Level 32' Webos HD Ready Tv 4.799 TL

  • Kiwi Endüstriyel Fan 1.299 TL

  • Piranha Katlanır Şarjlı Masa Üstü Fan 249 TL

En çok tercih edilen televizyon modellerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.799 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.799 TL
onedio.com

  • SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 TL

  • SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

  • SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.599 TL

Kullananların önerdiği çamaşır makinelerine buradan, en çok tercih edilen buzdolabı modellerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Cem Nero Derin Tencere 24 cm 349 TL

Cem Nero Derin Tencere 24 cm 349 TL
onedio.com

  • Cem Nero Derin Tencere 24 cm 349 TL

  • Cem Nero Tava 26 cm 199 TL

  • Mermer Desenli Katlanır Masa 549 TL

  • Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL

  • Kiwi Otomatik Baharat Değirmen Seti 399 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 199 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 199 TL
onedio.com

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 199 TL

  • Koltuk Örtüsü 129 TL

  • Pamuk Desenli Paspas 65 TL

  • Takı Organizeri 329 TL

  • Soft Çöp Kovası 49,50 TL

  • Soft Klozet Fırçası 49,50 TL

  • Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.599 TL

  • Starcom Akıllı Tartı 249 TL

Sizin için seçtiğimiz tıraş makinelerine buradan göz atabilirsiniz.

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimleri buradan incelemeyi unutmayın.

Dolu Oyuncak 12V Kumandalı Akülü Araba 5.399 TL

Dolu Oyuncak 12V Kumandalı Akülü Araba 5.399 TL
onedio.com

  • 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.299 TL

  • Pilsan Kontrollü Pony Bisiklet 799 TL

  • Bahçe / Palj Şemsiyesi 599 TL

  • PP Büyük Boy Valiz 749 TL

  • PP Orta Boy Valiz 649 TL

  • PP Kabin Boy Valiz 549 TL

İndirimde yer alan valizlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

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5 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
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onedio.com

Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL

Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL
onedio.com

  • Multicomfort Visco TOrba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.499 TL

  • Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.299 TL

İndirimde yer alan yatak modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

43'' FHD Android TV 6.499 TL

43'' FHD Android TV 6.499 TL
onedio.com

En çok tercih edilen televizyon modelleri burada.

  • Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL

  • Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.999 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.299 TL

  • Taşınabilir Soğutucu 499 TL

  • Masaüstü Fan 329 TL

  • Range Erkek Vücut Bakım Kiti 589 TL 

Sizin için seçtiğimiz tıraş makinelerine buradan göz atabilirsiniz.

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimleri buradan incelemeyi unutmayın.

Aile Tipi Çadır 4.999 TL

Aile Tipi Çadır 4.999 TL
onedio.com

  • Aile Tipi Çadır 4.999 TL

  • Verandalı Çadır 3.799 TL

  • Proware Solar Panelli Güç Kaynağı 1.499 TL

  • Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 TL

  • Portatif Kamp Sandalyesi 649 TL

  • Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 379 TL

  • Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

  • Polosmart Nostaljik Radyo 699 TL

  • Hareket Sensörlü Lamba 99 TL

  • Ares Rattan Koltuk 499 TL

  • Regnum Örgü Koltuk 399 TL

  • Bambu Koltuk 349 TL

  • Hobi Rattan Koltuk 199 TL

  • Queen Rattan Koltuk 199 TL

Bahçe ve balkon takımlarında yer alan indirimli ürünleri de buradan inceleyebilirsiniz.

Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 TL

Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 TL
onedio.com

  • APE RYDER Elektrikli Bisiklet 29.999 TL

  • RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet 16.999 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Tefal Wok Tava 549 TL

Tefal Wok Tava 549 TL
onedio.com

  • Tefal Düdüklü Tencere 3.799 TL

  • Tefal Simplicity Tava 349 TL

  • Rakle Meşrubat Bardağı 2'li 49 TL

  • Rakle Marine Boyalı Ayaklı Kahve Yanı 2'li 109 TL

  • Rakle Marine Meşrubat Bardağı 3'lü 119 TL

  • Rakle Marine Boyalı Su Bardağı 3'lü 109 TL

  • Benante 7 Parça Çerezlik Seti 209 TL

  • Paşabahçe El İmalatı Şık Sürahi 2500 cc 279 TL

  • Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 59 TL

  • Paşabahçe Mezze Tabak 2'li 49,50 TL

  • Paşabahçe Iconic Kase 32,50 TL

  • Naturalove Bambu Kesme Tahtası 109 TL

  • Bambu Tuzluk Biberlik 89 TL

  • Fonksiyonel Salata Seti 5'li 149 TL

  • Dikdörtgen Salata Kabı 3'lü 39 TL

Kullananların memnun kaldığı düdüklü tencereler listesi burada.

Kadın Şortlu Takım 185 TL

Kadın Şortlu Takım 185 TL
onedio.com

  • Kadın Kapri Takım 235 TL

  • Kadın Dokuma Viskon Pantolon 149 TL

  • Erkek Şort 129 TL

  • Erkek Kapri 129 TL

  • Fırın Eldiveni 34,50 TL

  • Mutfak Önlüğü 55 TL

  • Yüz Havlusu 55 TL

  • El Havlusu 24,50 TL

  • Dijital Baskılı Paspas 49,50 TL

  • Ayak Havlusu 49,50 TL

  • Su Emici Paspas 59 TL

  • Amerikan Servis 49 TL

  • Büyük Boy Sepet 85 TL

  • Orta Boy Sepet 75 TL

  • Bardak Altlığı 12,50 TL

  • Küçük Boy Sepet 49 TL

  • Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL

  • Orta Boy Saplı Sepet 139 TL

  • Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 999 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 999 TL
onedio.com

  • Esnek Saplı Mop 189 TL

  • Makarna Uçlu Mop 179 TL

  • Okyanus Luna Banyo Seti 5'li 399 TL

  • 2 Katlı Şampuanlık 89 TL

  • Tek Fiyat Fırça 59 TL

  • Okyanus Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 99 TL

  • Saplı Saklama Kabı 59 TL

  • Hazneli Bulaşık Fırçası / Teli 49 TL

  • Su Kovası 10 Litre 59 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 69 TL

  • Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL

  • Organizer Çeşitleri 35 TL

  • Kalorifer Peteği Fırçası 27,50 TL

  • Tuvalet Fırçası Karma Koli 27,50 TL

Temizlik ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

3 Tekerlekli Bisiklet 559 TL

3 Tekerlekli Bisiklet 559 TL
onedio.com

  • Pelüş Oyuncak Çeşitleri 159 TL

  • Oyuncak İş Araçları 129 TL

  • Oyuncak Org 109 TL

Çizgili Plaj Çantası 99 TL

Çizgili Plaj Çantası 99 TL
onedio.com

  • Aplikeli Deniz Şortu 99 TL

  • Diz Altı Deniz Şortu 159 TL

  • Fitilli Plaj Havlusu 89 TL

  • Peştamal 65 TL

  • PVC Plaj Çantası 99 TL

  • Çocuk Panço 149 TL

  • Jakarlı Peştamal 119 TL

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ŞOK 29 Haziran - 6 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Pilsan Akülü Traktör 6V 2.499 TL ve Pilsan Power Traktör Pedallı 1.299 TL

Pilsan Akülü Traktör 6V 2.499 TL ve Pilsan Power Traktör Pedallı 1.299 TL
onedio.com

  • 6'lı Rio Ayaklı Su Bardağı 169 TL, 

  • Rölyefli Oval Tabak 19,95 TL,

  • Kupa Bardak 19,95 TL,

  • İp Askılı Şortlu Takım 119 TL,

  • Esem Kadın / Erkek Terlik 229 TL,

  • Rölyefli Cam Tabak 19,95 TL,

  • Mega Tüy Toplayıcı 99,95 TL,

  • Bulaşık Matik +1 Yedek 79,95 TL,

  • Ne Alırsan 29,95 TL

25 TL ve üstü alışverişlerde geçerli;

  • Orkid Platinum Gece 69 TL,

  • 100 gram Nescafe Taster's Choice 59 TL, 

  • 278 gram Ülker Çikolatalı Pasta Tadında 69 TL, 

  • 75 ml Colgate Visible White Diş Macunu 60 TL

  • Colgate Superclean 3’lü Diş Fırçası 55 TL

onedio.com

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Çok satan klimalar burada.

Kurutma makineleri için tıklayın.

En çok tercih edilen buzdolapları burada.

En çok tercih edilen televizyonlar burada.

En çok tercih edilen beyaz eşya listesi için buraya bakın.

Küçük ev aletlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın!

Sıcak havalara karşı soğutucu listesi burada.

Mobilya;

Mobilya;
onedio.com

Mobilyalar burada

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