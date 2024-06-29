İndirim Günleri Başlıyor! 29 Haziran - 5 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 29 Haziran - 5 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Haziran - 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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29 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 149 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
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4 Temmuz 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
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JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 24.999 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.799 TL
Cem Nero Derin Tencere 24 cm 349 TL
Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 199 TL
Dolu Oyuncak 12V Kumandalı Akülü Araba 5.399 TL
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5 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL
43'' FHD Android TV 6.499 TL
Aile Tipi Çadır 4.999 TL
Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 TL
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Tefal Wok Tava 549 TL
Kadın Şortlu Takım 185 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 999 TL
3 Tekerlekli Bisiklet 559 TL
Çizgili Plaj Çantası 99 TL
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ŞOK 29 Haziran - 6 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Pilsan Akülü Traktör 6V 2.499 TL ve Pilsan Power Traktör Pedallı 1.299 TL
Mobilya;
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