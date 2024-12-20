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İndirim Günleri Başlıyor! 21-27 Aralık Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 21-27 Aralık Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 18:54

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 - 27 Aralık 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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27 Aralık 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Bonera Ocak Üstü Tost Makinesi 399 TL

Bonera Ocak Üstü Tost Makinesi 399 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 42,50 TL

  • Emaye Közmatik 99 TL

  • Emaye Tepsi 109 TL

  • Kahvaltı / Tereyağı Bıçağı 6'lı 109 TL

  • Süzgeçli Maşa 65 TL

  • Mutfak Gereçleri 52,50 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 39 TL

  • Kaydırmaz Tepsi Çeşitleri 79 TL

  • Hasır Kulplu Dekoratif Sepet 169 TL

  • Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 89 TL

  • Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 79 TL

  • Çift Fonksiyonlu Yağdanlık 129 TL

  • Kadın Ayakkabı Kutusu 45 TL

  • Erkek Ayakkabı Kutusu 55 TL

  • Mop Yedek Paspas Ucu 34 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL!

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL!

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.150 TL

  • Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL

  • Dijitsu 65' Ultra HD Google Tv 17.490 TL

  • Portatif Vestiyer 1.299 TL

  • Oda Nemlendirici 159 TL

  • Gaz Lambası 249 TL

  • Kumtel Dikey Isıtıcı 1.590 TL

Paşabahçe Iconic Kase 39 TL!

Paşabahçe Iconic Kase 39 TL!

  • Paşabahçe Sürahi 129 TL

  • Paşabahçe Borcam Kek Kalıbı 129 TL

  • Tuzluk Biberlik 39 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Büyük Boy Valiz 799 TL

Büyük Boy Valiz 799 TL

  • Casilli Termal Tayt 159 TL

  • Kadın / Erkek Eşofman Altı 199 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Altı 159 TL

  • Kırlent Kılıfı 169 TL

  • Çocuk Peluş Kulaklık 79 TL

  • Mutfak Havlusu 59 TL

  • Kadın Terlik 89 TL

  • Saç Kurutma Beresi 69 TL

  • Saç Havlusu 39 TL

  • Şemsiye 149 TL

  • Banyo Paspas Seti 279 TL

  • Büyük Boy Valiz 799 TL

  • Orta Boy PP Valiz 699 TL

  • Küçük Boy PP Valiz 599 TL

  • Dikiş Kutusu 119 TL

  • Softy Tv Battaniye 389 TL

  • Tava Koruma Aparatı 3'lü 19,50 TL

  • Şeffaf Saplı Makas 20 cm 36,50 TL

  • Şeffaf Saplı Makas 13 cm 26,50 TL

  • Koltuk Örtüsü 170x210 cm 129 TL

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İndirimli oyuncaklar da aşağıda...

İndirimli oyuncaklar da aşağıda...

İndirimde olan Lego modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

26 Aralık 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv 22.999 TL

Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv 22.999 TL

  • Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.999 TL

  • Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL

  • PP Büyük Boy Valiz 799 TL

  • PP Orta Boy Valiz 699 TL

  • PP Kabin Boy Valiz 599 TL

  • PP Makyaj Çantası 279 TL

Sinbo Halı / Koltuk Yıkama Makinesi 2.799 TL

Sinbo Halı / Koltuk Yıkama Makinesi 2.799 TL

  • English Home Multi Blender Seti 1.599 TL

  • Philips Buharlı Kazanlı Ütü 4.399 TL

  • Arzum Şarjlı Dikey Süpürge 6.999 TL

  • Kiwi Waffle Makinesi 499 TL

  • Aprilla Saç Kurutma Makinesi 499 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 899 TL

  • Pierre Cardin Epilasyon Seti 499 TL

  • Goldmaster Fiyaka Şarjlı Saç ve Sakal Şekillendirici 499 TL

  • Pierre Cardin Boyun Masaj Aleti 799 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Hascevher 6 Parça Tencere Seti 899 TL

Hascevher 6 Parça Tencere Seti 899 TL

  • Emaye Pişir Sakla Tencere 249 TL

  • Nero İkiz Balık Tavası 429 TL

  • Pratik Basmalı El Rondosu 249 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Penti Termal Tayt 179 TL

Penti Termal Tayt 179 TL

  • Çocuk Pijama Takımı 259 TL

  • Kılıflı Sıcak Su Torbası 49 TL

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 17.990 TL

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 17.990 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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21 Aralık 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 179 TL

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 179 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 115 TL

  • Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 45 TL

  • Dana Evlik Sucuk 400 gr 179 TL

  • Anavarza Çiçek Balı 450 gr 129 TL

  • Yöremce Yeşil Mercimek 1 Kg 54 TL

  • Çokça Domates Salçası 830 gr 34 TL

  • Nescafe Klasik Kahve 100 gr 79 TL

  • Çerezya Leblebi Çeşitleri 25 TL

  • Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 700 gr 109 TL

  • Nimet Dondurulmuş Mini Rulo Börek Çeşitleri 500 gr 49 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri 100'lü 69 TL

Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri 100'lü 69 TL

  • Asperox Sarı Güç Ultra Yağ Çözücü Sprey 1 Litre 64 TL

  • Asperox Mavi Güç Ultra Pas ve Kireç Sökücü Sprey 1 Litre 64 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 169 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 129 TL

  • Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 119 TL

  • Pril Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Jeli 1080 ml 199 TL

10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat!

10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat!

  • Maybelline Over The Top Maskara 129 TL

  • Doğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay 100'lü 69 TL

Çok Al Az Öde!

Çok Al Az Öde!
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A101 Hadi Fırsatları!

A101 Hadi Fırsatları!

ŞOK 21 Aralık ile 28 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!   

Skytech 65" 4K Android Led Tv 17.599 TL

Skytech 65" 4K Android Led Tv 17.599 TL
onedio.com

  • Skytech 55' 4K Android Led Tv 12.499 TL,

  • Skytech 50' 4K Android Led Tv 10.799 TL,

  • Slzenger Erkek Şişme Mont 999 TL, 

  • Slazenger Kadın Kadife Tek Alt 249 TL, 

  • İkili Sehpa 499 TL, Şemsiye 159 TL, 

  • Erkek Ekose Gondol Terlik 139 TL, 

  • Kadın Patik Kalpli / Babet 149 TL,

  • Kadın Kürklü Terlik 119 TL, 

  • Wellsoft Kadın Ev Botu 149 TL,

  • Kadın / Erkek Patik Çorap 34,95 TL,

  • Adventure Builder Tatil Seti 399 TL, 

  • Nerf Elite 2.0 Tetrad 399 TL, 

  • Marvel Figürler 249 TL, 

  • 15 cm Star Wars Darth Vader / Mandalorian / The Child 299 TL, 

  • Hot Wheels Track Builder Temel Pist Seti 349 TL,

  • Moda İkonu Bebekler 299 TL, 

  • Tekli Arabalar 129 TL, 

  • Ana Karakter Bebekler 499 TL,

  • 22 cm Star Wars Darth Vader / Mandalorian 349 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 200 gram Ülker Biskrem Kakaolu Poşet 22 TL, 

  • Selpak Dev Rulo Havlu 39 TL, 

  • Kotex Hijyenik Ped 49 TL, 

  • 665 gram Eti Lifalif İnce Öğütülmiş Yulaf Ezmesi 59 TL,

  • Pril Bulaşık Deterjanı 70 TL

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Küçük ev aletleri ve elektronik;

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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