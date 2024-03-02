Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 2 - 8 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 2 - 8 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
02.03.2024 - 11:02

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 Mart - 8 Mart 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

2 Mart - 8 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 149,50 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 149,50 TL
onedio.com

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 105 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 55 TL

  • Milkten Tereyağı 1 Kg 249 TL

  • Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre 26,50 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 142,50 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 15,50 TL

  • Ovadan Yasemin Kokulu Pirinç 1 Kg 29,50 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 47,50 TL

  • Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 800 gr 125 TL

  • Zeo Kırma Yeşil Zeytin 400 gr 49,50 TL

  • Zeo Çizik Yeşil Zeytin 400 gr 49,50 TL

  • Seyidoğlu Tahin 1 Kg 127,50 TL

  • Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 1300 gr 95 TL

  • ABC Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 64,90 TL

  • Nivea Kadın / Erkek Sprey Deodorant 75 ml 64,50 TL

  • Colgate Charcoal Diş Macunu 75 ml 39,90 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
onedio.com

  • Torku Dana Kangal Sucuk 400 gr 145 TL 

  • Nestle 1927 Çikolata Paketi 4x60 gr 59,90 TL

Çok Al Az Öde👇

Çok Al Az Öde👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

7 Mart 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 65" Ultra HD 4K Smart Tv 20.999 TL

Toshiba 65" Ultra HD 4K Smart Tv 20.999 TL
onedio.com

  • HI-LEVEL 50' 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL

  • Philips 50' UHD Smart Led Tv 17.499 TL

  • Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

  • Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL

  • Lenovo LP1Pro Bluetooth Kulaklık 439 TL

  • Varta İnce Pil 8'li 59,90 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

SEG No-Frost Buzdolabı 14.599 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 14.599 TL
onedio.com

  • SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL

  • SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 9.399 TL

  • Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.699 TL

  • Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 6.599 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
onedio.com

  • Viomi V5 Pro Robot Süpürge 7.999 TL

  • Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.999 TL

  • Kiwi Şarjlı Su Pompası 119 TL

  • Kiwi Çay Makinesi 899 TL

  • Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.099 TL

  • Pierre Cardin Saç Şekillendirici 599 TL

  • Pierre Cardin Saç Maşası 399 TL

  • Pierre Cardin Epilatör 399 TL

  • Pierre Cardin Epilasyon Seti 439 TL

  • Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 999 TL

  • Arzum Pratical Dik Süpürge 1.299 TL

  • Aprilla Vücut Şekillendirme Makinesi 499 TL

Luminarc Servis Tabağı 39,90 TL

Luminarc Servis Tabağı 39,90 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Dikdörtgen Borcam Tepsi 129 TL

  • Temperli Fırın Kabı Çeşitleri 99,90 TL

Hascevher Bianca Derin Tencere 399 TL

Hascevher Bianca Derin Tencere 399 TL
onedio.com

  • Hascevher Bianca Derin Tencere 399 TL

  • Hascevher Bianca Tava 279 TL

  • Hascevher Bianca Karnıyarık Tencere 399 TL

  • Lava Basık Döküm Tencere 1.199 TL

  • Lava Döküm Sahan 499 TL

  • Çelik Termos 1,8 Litre 799 TL

  • Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 479 TL

Buya Fileli Çalışma Koltuğu 2.099 TL

Buya Fileli Çalışma Koltuğu 2.099 TL
onedio.com

  • Nil Sandalye 849 TL

  • 5 Bölmeli Kitaplık 899 TL

  • Kitaplıklı Çalışma Masası 1.199 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oyuncu Masası 1.299 TL

Oyuncu Masası 1.299 TL
onedio.com

  • Oyuncu Koltuğu 2.699 TL

  • Gaming Kulaklık 299 TL 

  • Ambiyans Işık 299 TL

Triathlon Işıklı Scooter 499 TL

Triathlon Işıklı Scooter 499 TL
onedio.com

  • Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin 999 TL

  • Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti 3.299 TL

  • Bayan Yandan Bağlamalı Namaz Elbisesi 179 TL

  • Kadife Jakarlı Seccade 69,90 TL

  • Bayan Klasik Tayt 99,90 TL

  • Bayan Bol Paça Eşofman 199 TL

Bitki Toprağı 10 L 29,90 TL

Bitki Toprağı 10 L 29,90 TL
onedio.com

  • Orkide Saksısı 17,90 TL

  • Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül 49,90 TL

  • Askılı Balkon Saksısı 32.90 TL

  • Yuvarlak Saksı 34,90 TL

Oyuncak Çeşitleri;

Oyuncak Çeşitleri;
onedio.com

Yandan Bağlamalı Namaz Elbisesi 179 TL

Yandan Bağlamalı Namaz Elbisesi 179 TL
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

8 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

Ramazan özel👇

Ramazan özel👇
onedio.com

Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL

Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL
onedio.com

  • Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv 4.299 TL

  • Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.499 TL

  • Casper VIA M35 Cep Telefonu 4.999 TL

  • Polosmart Tws Kulaklık 279 TL

  • Polosmart Magsafe Şarj Aleti 349 TL

  • Polosmart Powerbank 10.000 mAh 279 TL

  • Alarmlı Saatli BT Speaker & Radyo 399 TL

  • Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 249 TL

  • Katlanır Yer Sofrası 70 cm 319 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 49 TL

Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 49 TL
onedio.com

  • Şerit Metre 69 TL

  • 5'li Tornavida Seti 124 TL

  • Kurbağacık Anahtar 189 TL

  • Profesyonel Oto Fırçası 59 TL

  • Mucize Temizleme Pastası 39 TL

SGS Kırıcı - Delici Matkap 1.599 TL

SGS Kırıcı - Delici Matkap 1.599 TL
onedio.com

  • PROWARE 58 Parça Cy-l Mini Tornavida Seti 349 TL

  • SGS Makaralı Kablo 349 TL

  • Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 359 TL

  • Polisan Acqua Tavan Boyası 17,5 Kg 399 TL

  • Profesyonel 3+3 Double Step Metal Merdiven 649 TL

  • Çok Amaçlı Elastik Kova 79 TL

  • Sarı Çizme 179 TL

Çaydanlık 429 TL

Çaydanlık 429 TL
onedio.com

  • Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 700 ml 109 TL

  • Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 900 ml 119 TL

  • Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 1200 ml 129 TL

  • Glass in love Cam Kurabiyelik 900 ml 99 TL

  • Glass in love Simli Çift Cidarlı Bardak 350 ml 99 TL

  • Paşabahçe Friga Bölmeli Tereyağlık 480 cc 59 TL

  • Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı 25 cm 39,50 TL

  • Paşabahçe Tokio Kase 2'li 39,50 TL

  • Kırmızı Kapaklı Borcam 1040 cc 89 TL

  • Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 99 TL

  • Benante Oval Tabak 4'lü 149 TL

  • Benante Figürlü Kupa 400 ml 129 TL

  • LAV Vera Çay Seti 169 TL

  • LAV Espresso Bardağı 3'lü 44,50 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 44,50 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 69 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 89 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 109 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 879 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 879 TL
onedio.com

  • Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu 179 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 149 TL

  • Stormax Saklama Kabı 2,5 Litre 26,50 TL

  • Stormax Saklama Kabı 1,5 Litre 22,50 TL

  • Desemli Kahve Bardağı 500 ml 11,50 TL

  • Paşabahçe Mantar Kapak Sürahi 1180 cc 75 TL

  • Paşabahçe Iconic Meşrubat Bardağı 4'lü 99 TL

  • Paşabahçe Penguen Fincan Seti 99 TL

  • Paşabahçe Iconic Su Bardağı 4'lü 89 TL

  • North Pasific Çelik Termos Bardak 470 ml 189 TL

  • Çay Tabağı 6'lı 27,50 TL

  • Benante Metal Havluluk 149 TL

  • Benante Metal Peçetelik 149 TL

  • Dekoratif Kaşık Seti 6'lı 14,50 TL

  • Sütyen Yıkama Topu 22,50 TL

  • Ahşap Standlı Banyo Seti 2'li 99 TL

  • Ortadan Açılık Kapaklı Çöp Kovası 69 TL

  • Organizer Raf 23,50 TL

  • Okyanus Mutfak Gereçleri 21,50 TL

  • Telefon Tutucu 6,50 TL

  • Tek Fiyyat Plastik Ürünler 15 TL

Kiğılı Dynamic Sweatshirt 349 TL

Kiğılı Dynamic Sweatshirt 349 TL
onedio.com

  • Kadın / Erkek Sweatshirt 99 TL

  • Kadın / Erkek Mest 189 TL

  • Namaz Elbisesi 169 TL

  • Penye Şal 59 TL

  • Mevlüt Örtüsü 135 TL

  • Desenli Seccade 65 TL

  • Taşlı Zikirmatik 49,50 TL

  • Tesbih Taşlı Zikirmatik Set 2'li 69 TL

  • Tesbih - Seccade Set 2'li 89 TL

  • Kadın Yağmurluk 99 TL

  • Çocuk Yağmurluk 99 TL

  • Argesta Önü Kapalı Kadın / Erkek Terlik 119 TL

  • Otantik Premium Masa Örtüsü 85 TL

  • Kapı Önü Paspası 39,50 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 8,50 TL

  • Dikiş Seti 10'lu 99 TL

  • Dikiş Seti 5'li 59 TL

  • Dantel İpliği 100 gr 39,50 TL

  • Yazma 100x100 59 TL

  • Flamlı Eşarp 59 TL

  • İğne Oyası İpliği 20 gr 8,50 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 41,50 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 29,50 TL

  • Makara 2'li 89 TL

  • Dikiş ve Örgü Ürünleri 14,50 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

ŞOK 2 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Braun Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL

Braun Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL
onedio.com

  • Braun Silk-Epil 5 5620 Sensosmart Epilasyon Cihazı 1.499 TL 

  • Meridyen Siyah Duş Başlığı Seti 149 TL 

  • 3+1 Luiza Merdiven 499 TL 

  • Kadın Pijama Takımı 299 TL 

  • Kadın Yumuşak Dokulu Sabahlık 350 TL 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 54,95 TL

  • 10 kg Quartz İç Cephe Boyası 299 TL 

  • 17,5 kg Quartz Tavan Boyası 349 TL 

  • Polisan Pro Tavan Kestirme Fırçası 49,95 TL 

  • 280 gram Şeffaf Silikon 79,95 TL 

  • İç Cephe Rulosu 99,95 TL 

  • Kalorifer Rulosu 39,95 TL 

  • X7 Eldiven 29,95 TL 

  • Tamir Bandı 24,95 TL 

  • 280 ml Akrilik Mastik 39,95 TL 

  • Elektrik Bandı 12,95 TL 

  • Fırça No:2,5 39,95 TL 

  • Fırça No:2 34,95 TL 

  • Fırça No:3 44,95 TL 

  • Şerit Metre 199 TL

  • Çelik Pense 179 TL 

  • Maskeleme Bandı 29,95 TL 

  • Plastik Silikon Tabancası 59,95 TL

  • Zincir Askılı Omuz Çantası 139 TL 

  • Cüzdan 79,95 TL 

  • 2'li Kadın Desenli Slip 54,95 TL 

  • Kadın Omuz Çantası 145 TL 

  • Kadın Sırt Çantası 179 TL 

  • Zincir Askılı Telefonluk 129 TL 

  • 2'li Kadın Desenli Bato Slip 54,95 TL

Hoover 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 14.499 TL

Hoover 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 14.499 TL
onedio.com

  • Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 12.399 TL

  • Hoover 14 Kg Çamaşır Makinesi 17.699 TL

  • Philips Daily Collection Smoothie Blender 1.599 TL

  • Duraslide Yapışmaz Granit Tava 1.499 TL

  • Hoover 11 kg / 9 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 18.499 TL

  • Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL

  • Altus 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 9.699 TL

  • Altus 6 kg Çamaşır Makinesi 8.499 TL

  • Altus Çamaşır Makinesi 12.499 TL

Sina Çalışma Koltuğu 2.795 TL

Sina Çalışma Koltuğu 2.795 TL
onedio.com

  • Chantra Yönetici Koltuğu 2.995 TL

  • Winney Çalışma Koltuğu 1.299 TL

  • Çizgili Sekreter Çalışma Koltuğu 1.399 TL

  • Donna Fileli Çalışma Koltuğu 2.445 TL

  • Tabure Plastik 749 TL

  • Maya Çocuk Çalışma Koltuğu 745 TL

JCB 18V 2.0AH Çift Akülü Darbeli Matkap Bez Çantalı 5.690 TL

JCB 18V 2.0AH Çift Akülü Darbeli Matkap Bez Çantalı 5.690 TL
onedio.com

  • JCB 12V 2.0AH Bez Çantalı Çift Akülü Matkap 3.490 TL

  • JCB Avuç Taşlama 600 W 1.790 TL

  • JCB Akülü Eksantrik Zımpara 4.590 TL

  • JCB Lazerli Mesafe Ölçer 2.990 TL

  • JCB Plastik Tabanlı Bez Çanta 799 TL

  • JCB Dekupaj 2.990 TL

  • JCB Lazerli Yatay/Dikey Hizalama Tripod Hediye 3.290 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?