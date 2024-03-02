İndirim Günleri Başlıyor! 2 - 8 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 2 - 8 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 Mart - 8 Mart 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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2 Mart - 8 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 149,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
Çok Al Az Öde👇
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7 Mart 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 65" Ultra HD 4K Smart Tv 20.999 TL
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SEG No-Frost Buzdolabı 14.599 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
Luminarc Servis Tabağı 39,90 TL
Hascevher Bianca Derin Tencere 399 TL
Buya Fileli Çalışma Koltuğu 2.099 TL
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Oyuncu Masası 1.299 TL
Triathlon Işıklı Scooter 499 TL
Bitki Toprağı 10 L 29,90 TL
Oyuncak Çeşitleri;
Yandan Bağlamalı Namaz Elbisesi 179 TL
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8 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Ramazan özel👇
Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL
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Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 49 TL
SGS Kırıcı - Delici Matkap 1.599 TL
Çaydanlık 429 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 879 TL
Kiğılı Dynamic Sweatshirt 349 TL
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ŞOK 2 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Braun Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL
Hoover 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 14.499 TL
Sina Çalışma Koltuğu 2.795 TL
JCB 18V 2.0AH Çift Akülü Darbeli Matkap Bez Çantalı 5.690 TL
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