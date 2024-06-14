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İmkanları Zorlayanlardan Şehirlerarası Otobüste Orta Koltuğa Düşenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İmkanları Zorlayanlardan Şehirlerarası Otobüste Orta Koltuğa Düşenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.06.2024 - 19:34

Bakalım Cuma günü en çok hangi tweetlere güldürmüş, kimler timeline'ı paylaşımlarıyla domine etmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Bir şekilde kendine bağlıyor.

Bir şekilde kendine bağlıyor.
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Araştırılmalı!

Araştırılmalı!
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Yenisini mi istemiş?

Yenisini mi istemiş?
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İnanılmaz bir edit çılgınlığı var.

İnanılmaz bir edit çılgınlığı var.
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İnsan hayret ediyor.

İnsan hayret ediyor.

İyi deneme!

Kapıdan içeri girseydiniz.

Kapıdan içeri girseydiniz.
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Tetikleyici bir görsel...

Tetikleyici bir görsel...
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Gevrek...

Gevrek...
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Tarih tekerrür etmesin.

Tarih tekerrür etmesin.
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Şöyle bir soru gelmiş.

Şöyle bir soru gelmiş.
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Kaşındınız.

Kaşındınız.
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Biraz da transfer söylentileri...

Biraz da transfer söylentileri...
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🎶 Dıb dıb dıbı dıb dıb 🎶

🎶 Dıb dıb dıbı dıb dıb 🎶
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Nasıl olur?

Nasıl olur?
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de tam senlik 👍

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