İmkanları Zorlayanlardan Şehirlerarası Otobüste Orta Koltuğa Düşenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İmkanları Zorlayanlardan Şehirlerarası Otobüste Orta Koltuğa Düşenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma günü en çok hangi tweetlere güldürmüş, kimler timeline'ı paylaşımlarıyla domine etmiş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir şekilde kendine bağlıyor.
Araştırılmalı!
Yenisini mi istemiş?
İnanılmaz bir edit çılgınlığı var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsan hayret ediyor.
Kapıdan içeri girseydiniz.
Tetikleyici bir görsel...
Gevrek...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarih tekerrür etmesin.
Şöyle bir soru gelmiş.
Kaşındınız.
Biraz da transfer söylentileri...
🎶 Dıb dıb dıbı dıb dıb 🎶
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nasıl olur?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın