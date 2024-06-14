Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Mizahın beşiği X veya Twitter'da geçtiğimiz hafta pek çok komik tweet atıldı. Gözden kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için en iyilerini derledik!
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Skandal!
Neyin şovu bu?
Daha pratik olabilirdi.
Ben oldum çiğ köfte.
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Denk gelmiş.
Kafa rahat.
👇
Doğrusunu unutturdu.
👇
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Soğuk mezelerden kim seçildi?
Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını da konuşuldu elbette.
Gibi...
Dualar eksik kalmasın.
Sosyal anksiyete iptal.
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Mantıklı.
👇
Biri buna dur desin!
Tü bismillah.
Biraz nostalji...
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Böyle olmayan var mı?
👇
TÜBİTAK kaçırmasın.
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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