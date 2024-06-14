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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.06.2024 - 17:30

Mizahın beşiği X veya Twitter'da geçtiğimiz hafta pek çok komik tweet atıldı. Gözden kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için en iyilerini derledik!

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Skandal!

Skandal!
twitter.com

Neyin şovu bu?

Neyin şovu bu?
twitter.com

Daha pratik olabilirdi.

Daha pratik olabilirdi.
twitter.com

Ben oldum çiğ köfte.

Ben oldum çiğ köfte.
twitter.com
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Denk gelmiş.

Denk gelmiş.
twitter.com

Kafa rahat.

Kafa rahat.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Doğrusunu unutturdu.

Doğrusunu unutturdu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Soğuk mezelerden kim seçildi?

Soğuk mezelerden kim seçildi?
twitter.com

Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını da konuşuldu elbette.

Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını da konuşuldu elbette.
twitter.com

Gibi...

Gibi...
twitter.com

Dualar eksik kalmasın.

Dualar eksik kalmasın.
twitter.com

Sosyal anksiyete iptal.

Sosyal anksiyete iptal.
twitter.com
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Mantıklı.

Mantıklı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Biri buna dur desin!

Biri buna dur desin!
twitter.com

Tü bismillah.

Tü bismillah.
twitter.com

Biraz nostalji...

Biraz nostalji...
twitter.com
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Böyle olmayan var mı?

Böyle olmayan var mı?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

TÜBİTAK kaçırmasın.

TÜBİTAK kaçırmasın.
twitter.com

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
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