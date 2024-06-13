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Temassız Ödemede Yaşanan Ciddiyetten Yeşil Giymekten Zelensky'ye Dönenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Temassız Ödemede Yaşanan Ciddiyetten Yeşil Giymekten Zelensky'ye Dönenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.06.2024 - 19:22

Bakalım Perşembe günü hangi tweetler almış yürümüş, hangileri güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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O zaman başlayalım!

O zaman başlayalım!
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Trip atan TIR mı o?

Trip atan TIR mı o?
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İnsanın merak edeninin olması güzel.

İnsanın merak edeninin olması güzel.
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En temizi...

En temizi...
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En iyi eğlence!

En iyi eğlence!
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Beğenilerin kaldırılmasını avantaja çeviren de var.

Beğenilerin kaldırılmasını avantaja çeviren de var.
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Özlendiler.

Özlendiler.
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👇

👇
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twitter.com

👇

👇
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Bu kadar yeşil fazla değil mi?

Bu kadar yeşil fazla değil mi?
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Cemil olabilir mi?

Cemil olabilir mi?
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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