Temassız Ödemede Yaşanan Ciddiyetten Yeşil Giymekten Zelensky'ye Dönenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Temassız Ödemede Yaşanan Ciddiyetten Yeşil Giymekten Zelensky'ye Dönenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü hangi tweetler almış yürümüş, hangileri güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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O zaman başlayalım!
Trip atan TIR mı o?
İnsanın merak edeninin olması güzel.
En temizi...
En iyi eğlence!
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Beğenilerin kaldırılmasını avantaja çeviren de var.
Özlendiler.
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Bu kadar yeşil fazla değil mi?
Cemil olabilir mi?
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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