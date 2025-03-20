İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla Başlayan İnternet Kısıtlamalarına Tepkiler Gecikmedi
İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla Başlayan İnternet Kısıtlamalarına Tepkiler Gecikmedi
19 Mart 2025 gözaltılarının siyasi etkileri dışında etkiler de yaşadık. Türk Lirası'nın rekor değer kaybı, dolar ve euro'nun şaha kalkması, borsanın birden fazla kez devre keserek çökmesinin yanında başta Instagram, Twitter ve YouTube olmak üzere sosyal medya platformları, WhatsApp gibi haberleşme mecralarına getirilen kısıtlamalar halen daha devam ediyor ve bu durum günlük hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Üstelik devlet kurumları bile VPN kullanarak paylaşımlarına, duyurularına devam ediyor. Erişime engellenen internet sosyal medyada da büyük tepki gördü. İki çift lafı olanlar vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye internet sansüründe dünyadaki sayılı ülkelerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci günü geçen kısıtlamalar hakkında lafını esirgemeyen pek çok kişi oldu.
Kahramanmaraş Depremleri'nde de benzer bir süreç yaşanmıştı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın