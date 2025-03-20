İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla Başlayan İnternet Kısıtlamalarına Tepkiler Gecikmedi

19 Mart 2025 gözaltılarının siyasi etkileri dışında etkiler de yaşadık. Türk Lirası'nın rekor değer kaybı, dolar ve euro'nun şaha kalkması, borsanın birden fazla kez devre keserek çökmesinin yanında başta Instagram, Twitter ve YouTube olmak üzere sosyal medya platformları, WhatsApp gibi haberleşme mecralarına getirilen kısıtlamalar halen daha devam ediyor ve bu durum günlük hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Üstelik devlet kurumları bile VPN kullanarak paylaşımlarına, duyurularına devam ediyor. Erişime engellenen internet sosyal medyada da büyük tepki gördü. İki çift lafı olanlar vardı.