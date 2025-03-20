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İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla Başlayan İnternet Kısıtlamalarına Tepkiler Gecikmedi

İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla Başlayan İnternet Kısıtlamalarına Tepkiler Gecikmedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.03.2025 - 13:10

19 Mart 2025 gözaltılarının siyasi etkileri dışında etkiler de yaşadık. Türk Lirası'nın rekor değer kaybı, dolar ve euro'nun şaha kalkması, borsanın birden fazla kez devre keserek çökmesinin yanında başta Instagram, Twitter ve YouTube olmak üzere sosyal medya platformları, WhatsApp gibi haberleşme mecralarına getirilen kısıtlamalar halen daha devam ediyor ve bu durum günlük hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Üstelik devlet kurumları bile VPN kullanarak paylaşımlarına, duyurularına devam ediyor. Erişime engellenen internet sosyal medyada da büyük tepki gördü. İki çift lafı olanlar vardı.

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Türkiye internet sansüründe dünyadaki sayılı ülkelerden.

Türkiye internet sansüründe dünyadaki sayılı ülkelerden.

Geçtiğimiz aylarda Instagram'ın uzun süre yasaklanmış olması, her gün bir platformun kapatılma ihtimali yaşaması, kısıtlamaların oyunlardan blog sitelerine kadar uzanması dünyadaki internet gözlemcileri tarafından da izleniyor.

İkinci günü geçen kısıtlamalar hakkında lafını esirgemeyen pek çok kişi oldu.

İkinci günü geçen kısıtlamalar hakkında lafını esirgemeyen pek çok kişi oldu.
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Kahramanmaraş Depremleri'nde de benzer bir süreç yaşanmıştı.

Kahramanmaraş Depremleri'nde de benzer bir süreç yaşanmıştı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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