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İlkbahar Tam Mevsimi! Bolca Yediğinizde Sizi Turp Gibi Hissettirecek 9 Sebze

İlkbahar Tam Mevsimi! Bolca Yediğinizde Sizi Turp Gibi Hissettirecek 9 Sebze

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 12:01

Baharın gelmesiyle birlikte, taze ve lezzetli yiyeceklerin tadını çıkarmak için mükemmel bir zamana girmiş bulunuyoruz. Antioksidanlar, mineraller ve temel besinlerle dolu bu bahar sebze ve meyveleri vücudunuz için adeta birer nimet. Gelin baharda çıkan sebze ve meyvelere bir göz atalım... 👀

Kaynak: https://www.elizabethrider.com/spring...

1. Roka

1. Roka

Roka, ıspanak ve marul gibi yapraklı yeşillikler en iyi bahar yiyecekleridir. A, K ve folat gibi vitaminlerin yanı sıra klorofil, lif ve hatta su açısından zengin olan bu yapraklı yeşillikler, vücudunuzu nemlendirirken iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olacaktır.

2. Enginar

2. Enginar

Hem ilkbahar hem de sonbaharda bulunan enginar, folik asit, C vitamini, B kompleks vitaminleri ve birçok mineral açısından zengindir. Bu besinler kolesterolü düşürmeye ve metabolik hücre fonksiyonunu sağlamaya yardımcı olur.

3. Kuşkonmaz

3. Kuşkonmaz

Kuşkonmazı seviyorsanız, bunun bir bahar yemeği olduğunu bilirsiniz. Kuşkonmaz, K vitamini (kanın pıhtılaşması, kalp ve kemik sağlığı, kanserin önlenmesi ve diğer birçok işlev için ihtiyacınız olan), ayrıca bakır, selenyum, B vitaminleri ve diğer birçok önemli besin maddesinde bol miktarda bulunur.

4. Pancar

4. Pancar

Pancarlar kan dolaşımınız için harika birer besindir. Betalainler adı verilen benzersiz bir bitkisel besin kaynağı olması nedeniyle kan basıncını düşürebilir, dayanıklılığınızı artırabilir ve detoksifikasyonu destekleyebilirler.

5. Havuç

5. Havuç

Hepimiz bu klasik sebzeye aşinayız, ancak şu aralar hazır mevsimdeyken daha bir lezzetlidir. Havuçlar  A vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengindir, sağlıklı saçları, cildi ve tırnakları korumak için harikadırlar ve bu nedenle “yaşlanma karşıtı” bir gıda olarak kabul edilirler, ayrıca güçlü bir kanser savaşçısıdırlar.

6. Nane

6. Nane

Nane, mevsimsel alerji semptomlarını hafifletebilen rosmarinik asit adı verilen bir antioksidan içerir (baharın o kadar da büyük olmayan yan etkisi!), içerdiği mentol doğal bir dekonjestandır ve ayrıca mide rahatsızlığını da yatıştırabilir. Nane narin bir bitkidir, bu yüzden pişirmemek daha iyidir. Doğal aromayı tazelemek için suya veya buzlu çaya ekleyebilirsiniz.

7. Bezelye

7. Bezelye

Bezelye tipik olarak sadece birkaç haftalık çok kısa bir büyüme mevsimine sahiptir. C ve K vitaminleri ve birkaç B vitamininin yanı sıra manganez, fosfor ve protein de dahil olmak üzere çok çeşitli vitamin ve mineraller içerirler. Bu onları mükemmel bir iltihap önleyici gıda yapar.

8. Yeşil soğan

8. Yeşil soğan

Soğanlar, hastalıkların önlenmesinde ve kendimize iyi bakmadığımızda vücudumuzu yıpratan oksidatif stresin azaltılmasında önemli rol oynayan bileşikler olan yüksek miktarda polifenol ve özellikle flavonoidler içerir. Ayrıca doğal antihistaminiklerdir ve antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptirler.

9. Turp

9. Turp

Harika bir detoksifiye edici olan turp, hem mideden hem de karaciğerden atıkları ve toksinleri atmada harika olan harika bir bahar yemeğidir. Bu bahar yemeği aynı zamanda doğal bir idrar söktürücüdür ve idrar ve böbrek rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olur, kanserle savaşmaktan cildinizi nemlendirmeye, ateşi düşürmek ve hatta böcek ısırıklarını tedavisinde bile kullanılır.

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