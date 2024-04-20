İlkbahar Tam Mevsimi! Bolca Yediğinizde Sizi Turp Gibi Hissettirecek 9 Sebze

Bezelye tipik olarak sadece birkaç haftalık çok kısa bir büyüme mevsimine sahiptir. C ve K vitaminleri ve birkaç B vitamininin yanı sıra manganez, fosfor ve protein de dahil olmak üzere çok çeşitli vitamin ve mineraller içerirler. Bu onları mükemmel bir iltihap önleyici gıda yapar.