İlk ve Son Yeni Sezon Onayı Aldı! 4. Sezonuyla Geri Dönecek

İlk ve Son hayranlarının merakla beklediği haber sonunda geldi. Dizinin yurt dışı dağıtımını üstlenen Calinos Entertainment'ın CEO'su Fırat Gülgen, Cannes'da düzenlenen MIPCOM fuarında 4. sezonun yapım aşamasında olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre dizinin 3. ve 4. sezonları gelecek yıl yurt dışı pazarına birlikte sunulacak. Dünyanın dört bir yanından yapımcı ve dağıtımcıları bir araya getiren fuarda yapılan duyuru, dizinin uluslararası arenadaki iddiasını da ortaya koydu.

Gülgen'in açıklamasında İlk ve Son'un tek seferlik bir seri olmaktan çıkıp sezonlu bir fenomene dönüştüğü de vurgulandı. Dizi, her sezon kendini yenileyerek izleyiciyle uzun soluklu bir bağ kuran yapımlara güçlü bir örnek olarak gösterildi.