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İlk ve Son Yeni Sezon Onayı Aldı! 4. Sezonuyla Geri Dönecek

İlk ve Son Yeni Sezon Onayı Aldı! 4. Sezonuyla Geri Dönecek

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 09:27
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HBO Max’in en popüler yerli orijinal yapımları arasına giren İlk ve Son, 4. sezonla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Müjde, dizinin yurt dışı dağıtımını üstlenen Calinos Entertainment’ın CEO’su Fırat Gülgen’den geldi. Cannes’daki MIPCOM fuarında yapılan açıklamaya göre yeni sezonda Ali Can ve Ayten’in 10 yılı aşan hikayesi anlatılacak. Karakterlere kimlerin hayat vereceği ise henüz açıklanmadı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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İlk ve Son'un 4. sezon müjdesi Cannes'taki MIPCOM fuarından geldi.

İlk ve Son'un 4. sezon müjdesi Cannes'taki MIPCOM fuarından geldi.

İlk ve Son hayranlarının merakla beklediği haber sonunda geldi. Dizinin yurt dışı dağıtımını üstlenen Calinos Entertainment'ın CEO'su Fırat Gülgen, Cannes'da düzenlenen MIPCOM fuarında 4. sezonun yapım aşamasında olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre dizinin 3. ve 4. sezonları gelecek yıl yurt dışı pazarına birlikte sunulacak. Dünyanın dört bir yanından yapımcı ve dağıtımcıları bir araya getiren fuarda yapılan duyuru, dizinin uluslararası arenadaki iddiasını da ortaya koydu.

Gülgen'in açıklamasında İlk ve Son'un tek seferlik bir seri olmaktan çıkıp sezonlu bir fenomene dönüştüğü de vurgulandı. Dizi, her sezon kendini yenileyerek izleyiciyle uzun soluklu bir bağ kuran yapımlara güçlü bir örnek olarak gösterildi.

Yeni sezonda Ali Can ve Ayten'in 10 yılı aşan hikayesi anlatılacak.

Yeni sezonda Ali Can ve Ayten'in 10 yılı aşan hikayesi anlatılacak.

Dizinin her sezonda yeni bir çifte odaklanan yapısı 4. sezonda da korunuyor. Bu kez merkezde Ali Can ve Ayten adlı iki karakter var. İkilinin 10 yıldan uzun süren ve farklı dönemlere yayılan hikayesi ekrana taşınacak.

Peki Ali Can ve Ayten'e kimler hayat verecek? Bu sorunun cevabı henüz belli değil. Yeni sezonun kadrosuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Deniz ve Barış'la başlayan hikaye, Güneş ve Serkan'la devam etmişti.

Deniz ve Barış'la başlayan hikaye, Güneş ve Serkan'la devam etmişti.

İlk ve Son, 2021'de BluTV'de yayınlanmaya başladığında dijital diziler arasında kısa sürede kendine farklı bir yer açmıştı.

İlk sezonda Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin canlandırdığı Deniz ve Barış'ın ilişkisi, farklı zaman dilimleri iç içe geçirilerek anlatılmıştı. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı, senaryoda ise Hakan Bonomo vardı.

BluTV'nin ilk iç yapımı olan dizi, izleyicilere karakterlerin ruh hallerini ve ilişkideki kırılma noktalarını uzman psikolog Eren Yüksel'in yorumlarıyla izleme seçeneği sunmasıyla da dikkat çekmişti.

Devrim Yalçın'ın yönettiği 2. sezonda Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı, Cihan ve Nilüfer olarak izleyici karşısına çıktı. 3. sezonda ise Bergüzar Korel ve Timuçin Esen, Güneş ve Serkan'ı canlandırdı. İkilinin partner karesi, daha çekimler başlamadan sosyal medyada gündem olmuştu.

BluTV'nin HBO Max'e dönüşmesinin ardından platformun en popüler yerli orijinal içerikleri arasına giren dizi, şimdi dördüncü çiftiyle yoluna devam edecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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