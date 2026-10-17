İlk ve Son Yeni Sezon Onayı Aldı! 4. Sezonuyla Geri Dönecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
HBO Max’in en popüler yerli orijinal yapımları arasına giren İlk ve Son, 4. sezonla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Müjde, dizinin yurt dışı dağıtımını üstlenen Calinos Entertainment’ın CEO’su Fırat Gülgen’den geldi. Cannes’daki MIPCOM fuarında yapılan açıklamaya göre yeni sezonda Ali Can ve Ayten’in 10 yılı aşan hikayesi anlatılacak. Karakterlere kimlerin hayat vereceği ise henüz açıklanmadı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk ve Son'un 4. sezon müjdesi Cannes'taki MIPCOM fuarından geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonda Ali Can ve Ayten'in 10 yılı aşan hikayesi anlatılacak.
Deniz ve Barış'la başlayan hikaye, Güneş ve Serkan'la devam etmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın