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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
16.03.2024 - 10:31

Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Kafasını seviyormuş gibi değil mi?"

2. "Kafasını seviyormuş gibi değil mi?"

3. "Topun üstünde oturuyormuş gibi duruyor."

3. "Topun üstünde oturuyormuş gibi duruyor."

4. Dikkatli bakarsanız sadece iki kedinin kafasını göreceksiniz.

4. Dikkatli bakarsanız sadece iki kedinin kafasını göreceksiniz.

5. 🥲 🥲 🥲

5. 🥲 🥲 🥲
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6. "Sakallarım alttan bakınca çok garip duruyor."

6. "Sakallarım alttan bakınca çok garip duruyor."

7. Zamanlamanın kurbanı olmuş...

7. Zamanlamanın kurbanı olmuş...

8. Bir de yansıma kurbanımız var tabi...

8. Bir de yansıma kurbanımız var tabi...

9. Havada duran koltuk.

9. Havada duran koltuk.

10. Ve havada oturan bir kadın.😂

10. Ve havada oturan bir kadın.😂
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11. Dişlerini yerim.😍

11. Dişlerini yerim.😍

12. Kadının kaç bacağı var?

12. Kadının kaç bacağı var?

13. Korktum bir an...

13. Korktum bir an...

14. Ben olsam şimdiye kadar aynaya çarpmıştım.

14. Ben olsam şimdiye kadar aynaya çarpmıştım.

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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