İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Kafasını seviyormuş gibi değil mi?"
3. "Topun üstünde oturuyormuş gibi duruyor."
4. Dikkatli bakarsanız sadece iki kedinin kafasını göreceksiniz.
5. 🥲 🥲 🥲
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6. "Sakallarım alttan bakınca çok garip duruyor."
7. Zamanlamanın kurbanı olmuş...
8. Bir de yansıma kurbanımız var tabi...
9. Havada duran koltuk.
10. Ve havada oturan bir kadın.😂
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11. Dişlerini yerim.😍
12. Kadının kaç bacağı var?
13. Korktum bir an...
14. Ben olsam şimdiye kadar aynaya çarpmıştım.
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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