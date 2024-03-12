Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Trendyol'daki Kedi Ürünlerine Yapılan Görselli Yorumlarla Günümüzü Şenlendiren Kedolar

Trendyol'daki Kedi Ürünlerine Yapılan Görselli Yorumlarla Günümüzü Şenlendiren Kedolar

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
13.03.2024 - 00:23

Trendyol'dan gelen ürünleri denerken fotoğrafı çekilen kedilerin halleri hepimize neşe kaynağı oldu. Bizler de Twitter hesabından en güzel Trendyol yorumlarıyla kedi görseli şöleni yaratan kullanıcının paylaşımını sizin için derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/fentanylaze/statu...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kediler, kendilerine has özellikleriyle hayatımızın neşesi diyebiliriz.

Kediler, kendilerine has özellikleriyle hayatımızın neşesi diyebiliriz.

Twitter'da @fentanylaze adlı sosyal medya kullanıcısı, Trendyol'dan gelen ürünleri deneyen patili dostlarımızın en şapşal hallerini paylaştı.

Twitter'da @fentanylaze adlı sosyal medya kullanıcısı, Trendyol'dan gelen ürünleri deneyen patili dostlarımızın en şapşal hallerini paylaştı.

Gelin yapılan paylaşıma birlikte bir göz atalım. Günümüz şenlensin...

Gelin yapılan paylaşıma birlikte bir göz atalım. Günümüz şenlensin...
twitter.com

Çirkin değil dünyalar güzeli bebekler.😍

Yaa gözlerine bakar mısınız? 😍

İçeriğin Devamı Aşağıda

Doblo'yu ne zaman satıyorsun enişte?

Beyaz kediler ve sarmanlar...

İftardaki iştahım böyle gerçekten.😂

Gece görmeyiz umarım. 🥲

Sahiplenen manita tutuşu...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oyuncağa daha doymamış gibi bakıyor.

Beni anlatmış resmen.😂

'Kim kırdı kalbini?' diye sorabilseydim keşke.

Bonusumuzu da alalım ve sizlere veda edelim.👋

Siz en çok hangi kedoyu sevdiniz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?