Trendyol'daki Kedi Ürünlerine Yapılan Görselli Yorumlarla Günümüzü Şenlendiren Kedolar
Trendyol'daki Kedi Ürünlerine Yapılan Görselli Yorumlarla Günümüzü Şenlendiren Kedolar
Kaynak: https://twitter.com/fentanylaze/statu...
Trendyol'dan gelen ürünleri denerken fotoğrafı çekilen kedilerin halleri hepimize neşe kaynağı oldu. Bizler de Twitter hesabından en güzel Trendyol yorumlarıyla kedi görseli şöleni yaratan kullanıcının paylaşımını sizin için derledik.👇
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Kediler, kendilerine has özellikleriyle hayatımızın neşesi diyebiliriz.
Twitter'da @fentanylaze adlı sosyal medya kullanıcısı, Trendyol'dan gelen ürünleri deneyen patili dostlarımızın en şapşal hallerini paylaştı.
Gelin yapılan paylaşıma birlikte bir göz atalım. Günümüz şenlensin...
Çirkin değil dünyalar güzeli bebekler.😍
Yaa gözlerine bakar mısınız? 😍
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Doblo'yu ne zaman satıyorsun enişte?
Beyaz kediler ve sarmanlar...
İftardaki iştahım böyle gerçekten.😂
Gece görmeyiz umarım. 🥲
Sahiplenen manita tutuşu...
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Oyuncağa daha doymamış gibi bakıyor.
Beni anlatmış resmen.😂
'Kim kırdı kalbini?' diye sorabilseydim keşke.
Bonusumuzu da alalım ve sizlere veda edelim.👋
Siz en çok hangi kedoyu sevdiniz? Yorumlarda buluşalım...
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