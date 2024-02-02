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İlişkinizin Son Kullanma Tarihi Geçti mi?

İlişkinizin Son Kullanma Tarihi Geçti mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.02.2024 - 16:46

Her şeyin bir son kullanma tarihi var bu hayatta. İlişkilerin bile!

Peki sizin ilişkinizin son kullanma tarihi geçti mi?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim!

3. Peki senin bu ilişkiden beklentin nedir tam olarak?

3. Peki senin bu ilişkiden beklentin nedir tam olarak?

4. Siz en çok neyden kavga ediyorsunuz?

4. Siz en çok neyden kavga ediyorsunuz?

5. Bir ilişkinin olmazsa olmazını sorsak?

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6. Siz en çok ne kadar süre küs kaldınız?

6. Siz en çok ne kadar süre küs kaldınız?

7. Onu bir renge benzetecek olsan, hangisi olurdu?

8. Dürüst cevap ver: Sen bu ilişki için elinden geleni yaptın mı?

9. Son olarak seç birini!

Sizin son kullanma tarihiniz geçti!

Sizin son kullanma tarihiniz geçti!

Bu haberi bizden duyduğun için üzgünüz. Fakat sizin ilişkinizin son kullanma tarihi geçmiş. Aslında sen de bu durumun bir süredir farkındasın görüyoruz ki. Yalnızca kendine itiraf etmekte zorlanmışsın. Belki hala çok seviyorsun, ayrılmak istemiyorsun, acı çeksen de devam ediyorsun bu ilişkiye...Gel gör ki artık kalbin bu acıyı kaldırmıyor. Onu görünce uçuşan kelebekler resmen ölmüş. Bugüne kadar sineye çektiğin bazı problemler artık birikmiş, birikmiş, seni de içine almaya başlamış. Fakat sen nedendir bilinmez, kendini bu ilişkiye mahrum görüyorsun. Başka seçenekler olduğunu unutuyor, bize kalırsa kendi değerini de düşürüyorsun. Bu ilişkiye artık pek saygın kalmamış senin. İçten içe bunu biliyor, fakat söze dökmekte zorlanıyorsun. Peki bu durum sana eski ilişkilerinden tanıdık geldi mi? 

Artık tası tarağı toplayıp yeni limanlara doğru yol açma zamanın gelmiş senin. Kalbinin değerini, senin değerini bilenlerin peşinden gitmeyi ihmal etme.

Sizin son kullanma tarihiniz geçmedi, geçmeyecek!

Sizin son kullanma tarihiniz geçmedi, geçmeyecek!

Müjdeli haber! Sizin son kullanma tarihiniz geçmedi, bir süre de geçmeyecek gibi görünüyor. Siz ilişkinizde sadece aşkı değil, sevgiyi, saygıyı, dengeyi, sağlıklı iletişimi de sağlamışsınız. Bütün bunlar sizin birbirinizle sağlıklı bir ilişki kurmanızı sağlıyor. Siz en küçük sorunları da, büyük sorunları da el ele atlatmayı becerebiliyorsunuz. Siz en yakın iki arkadaş, sırdaş, dert ortağısınız. Sen onun şu hayatta en değer verdiği kişisin. Ne o sensin, ne de sen onsuz bir hayat düşünemiyorsun. Elbette sizin de zaman zaman kavgalarınız oluyor. Fakat siz birbirinizin, ilişkinizin değerini biliyor ve birbirinizi kırmaktan çekiniyorsunuz. Şu hayatta, şu dönemde doğru kişiyi bulmak oldukça zor. Senin hayatındaki bu kişinin ise doğru kişi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. İnan bu satırları okurken gözlerden çıkan o pırıltıyı hissedebiliyoruz. Siz siz olun, birbirinize değer vermeye, sevmeye, saymaya, güvenmeye devam edin. 

Sizi kocaman bir maşallah ile uğurluyoruz. Mutluluklar!

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