İlişkinizin Son Kullanma Tarihi Geçti mi?

Müjdeli haber! Sizin son kullanma tarihiniz geçmedi, bir süre de geçmeyecek gibi görünüyor. Siz ilişkinizde sadece aşkı değil, sevgiyi, saygıyı, dengeyi, sağlıklı iletişimi de sağlamışsınız. Bütün bunlar sizin birbirinizle sağlıklı bir ilişki kurmanızı sağlıyor. Siz en küçük sorunları da, büyük sorunları da el ele atlatmayı becerebiliyorsunuz. Siz en yakın iki arkadaş, sırdaş, dert ortağısınız. Sen onun şu hayatta en değer verdiği kişisin. Ne o sensin, ne de sen onsuz bir hayat düşünemiyorsun. Elbette sizin de zaman zaman kavgalarınız oluyor. Fakat siz birbirinizin, ilişkinizin değerini biliyor ve birbirinizi kırmaktan çekiniyorsunuz. Şu hayatta, şu dönemde doğru kişiyi bulmak oldukça zor. Senin hayatındaki bu kişinin ise doğru kişi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. İnan bu satırları okurken gözlerden çıkan o pırıltıyı hissedebiliyoruz. Siz siz olun, birbirinize değer vermeye, sevmeye, saymaya, güvenmeye devam edin.

Sizi kocaman bir maşallah ile uğurluyoruz. Mutluluklar!