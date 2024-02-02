İlişkinizin Son Kullanma Tarihi Geçti mi?
İlişkinizin Son Kullanma Tarihi Geçti mi?
Her şeyin bir son kullanma tarihi var bu hayatta. İlişkilerin bile!
Peki sizin ilişkinizin son kullanma tarihi geçti mi?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim!
3. Peki senin bu ilişkiden beklentin nedir tam olarak?
4. Siz en çok neyden kavga ediyorsunuz?
5. Bir ilişkinin olmazsa olmazını sorsak?
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6. Siz en çok ne kadar süre küs kaldınız?
7. Onu bir renge benzetecek olsan, hangisi olurdu?
8. Dürüst cevap ver: Sen bu ilişki için elinden geleni yaptın mı?
9. Son olarak seç birini!
Sizin son kullanma tarihiniz geçti!
Sizin son kullanma tarihiniz geçmedi, geçmeyecek!
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