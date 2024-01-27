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Hangi Toksik Çiftsiniz?

Hangi Toksik Çiftsiniz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.01.2024 - 13:01

İtiraf etmek istemesek de her birimizin içinde toksik bir insan yatıyor olabilir. Peki ya ilişkilerimiz?

Sen ve sevgilin hangi meşhur toksik çiftsiniz?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Genel olarak baktığımızda 5 en yüksek olacak şekilde, ne kadar kıskançsın?

3. Peki sevgilinin senden daha başarılı, güzel, karizmatik birisiyle arkadaş olmasını kıskanır mısın?

4. Peki siz nasıl tanıştınız?

4. Peki siz nasıl tanıştınız?

5. Arkadaşlarınız sizi hangi çift olarak tanımlar?

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6. Peki onda sevmediğin özellikleri değiştirir misin?

7. Tartıştığınız bir konuda hatalı olduğunu bildiğin halde, kabul etmekte zorlandığın oluyor mu?

8. Diyelim ki ailen, çok sevdiğin bu kişiden pek de hoşlanmadı. Aileni karşına alır mısın?

9. Şimdi açık açık konuşalım: Bir ilişkin varken başkalarıyla da konuşur/flörtleşir misin?

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Seyran ve Ferit!

Seyran ve Ferit!

Siz Yalı Çapkını'nın toksik çifti Seyran ve Ferit gibisiniz. Özellikle o Ferit yok mu ah o Ferit! Yakışıklı olmasına yakışıklı ancak uçarı, kaçarı, deli dolu, çocuksu bir o kadar da çapkın! Seyran ve Ferit'in birbirlerine olan sevgisi ise biraz tartışmalı. Bir küskün, bir barışıklar...Aralarına giren 3. kişilerden ise bahsetmezsek olmaz! 

Sizin ilişkiniz de biraz Seyran ve Ferit'i andırıyor. Birbirinizi sevdiğiniz su götürmez bir gerçek, fakat bu ilişki üzerine, hatta belki de kendi problemleriniz üzere biraz düşünmeniz gerekiyor.

Doğa ve Fatih!

Doğa ve Fatih!

Siz Kızılcık Şerbeti'nin toksik çifti Doğa ve Fatih gibisiniz. Tüm zıtlıklarınıza rağmen büyük bir aşkın kollarına düşmüş, herkesi de karşınıza almışsınız. Fakat zamanla o farkların arasında boğulmaya başlamışsınız. Size destek olmaya çalışan, kırılmanızı engellemeye çalışanlar haklı çıkmış. Siz bu ilişkide çok büyük hatalara da düşmüşsünüz. Fakat geri dönülmez bir yola girmişsiniz, gemileri hepten yakmak size oldukça zor geliyor. Haliyle siz, bazı problemlerinizi çözmek yerine birbirinize tavır yapmaya, kışkırtmaya meyillisiniz. Bizden size küçük bir tavsiye, bu ilişkiyi yürütmek istiyorsanız öncelikle kendi içinizde yaşadığınız problemlerinizi çözmeye, karşınızdaki kişiye değer vermeye başlayın!

Bihter ve Behlül!

Bihter ve Behlül!

Siz yasak aşkın kollarına düşmüş Bihter ve Behlül gibisiniz! Fakat buradaki asıl konumuz yasak aşk değil. Sizin ilişkinize çocukluğunuzdan getirdiğiniz bazı travmalarınız yön veriyor. Anne kız ilişkisi, baba kız ilişkisi, kuşaklar arası aktarım, içsel çatışmalar...Siz ilişkide yalnızca birbirinizin sorunlarıyla değil, kendi sorunlarınızla da baş etmeye çalışıyorsunuz. Öyle ki partnerinizden sadece duygusal doyum değil, başka konularda da doyum bekliyorsunuz. Fakat bu, sizin ilişkinizine zarar veriyor. Kısaca anlatmak gerekirse, siz bu ilişkiden çok fazla şey bekliyor, ilişkinin üzerine fazla sorumluluk yüklüyorsunuz. Haliyle bu ilişki sizi yiyip bitiriyor...

Haluk ve Meltem!

Haluk ve Meltem!

Siz dışarıdan bakınca hiç de toksik bir çift gibi durmayan Meltem ve Haluk gibisiniz. Birbirinize zıt karakterleriniz sizin aranızdaki en büyük çekimi oluşturuyor aslında. Bu ilişkinin Haluk'u duygularını belli etmekten kaçıp sert gibi görünen, aslında duygusal olan kişi. İlişkinin Meltem'i ise sürekli sevildiğini duymak isteyen, romantik jestler isteyen, aşk dolu kişisi...Haluk, Meltem'i sürekli mutlu etmeye çalışır, kendi yöntemlerini dener. Fakat sorunlarını genellikle şiddete başvurarak çözmeye çalışması, Haluk'un en büyük sorunudur. Siz de tıpkı Meltem ve Haluk gibi birbirine tamamen zıt iki karaktere sahipsiniz. Biriniz beyazken, biriniz siyahsınız. Fakat sizin ilişkinizin güzelliği de buradan geliyor. Eninde sonunda birbirinizi anlıyor, birbirinizi sevmeye devam ediyorsunuz. Siz siz olun, sevginin aşamayacağı hiçbir şey olmadığını unutmayın!

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