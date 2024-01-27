Hangi Toksik Çiftsiniz?
Hangi Toksik Çiftsiniz?
İtiraf etmek istemesek de her birimizin içinde toksik bir insan yatıyor olabilir. Peki ya ilişkilerimiz?
Sen ve sevgilin hangi meşhur toksik çiftsiniz?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Genel olarak baktığımızda 5 en yüksek olacak şekilde, ne kadar kıskançsın?
3. Peki sevgilinin senden daha başarılı, güzel, karizmatik birisiyle arkadaş olmasını kıskanır mısın?
4. Peki siz nasıl tanıştınız?
5. Arkadaşlarınız sizi hangi çift olarak tanımlar?
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6. Peki onda sevmediğin özellikleri değiştirir misin?
7. Tartıştığınız bir konuda hatalı olduğunu bildiğin halde, kabul etmekte zorlandığın oluyor mu?
8. Diyelim ki ailen, çok sevdiğin bu kişiden pek de hoşlanmadı. Aileni karşına alır mısın?
9. Şimdi açık açık konuşalım: Bir ilişkin varken başkalarıyla da konuşur/flörtleşir misin?
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