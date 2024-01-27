Hangi Toksik Çiftsiniz?

Siz Yalı Çapkını'nın toksik çifti Seyran ve Ferit gibisiniz. Özellikle o Ferit yok mu ah o Ferit! Yakışıklı olmasına yakışıklı ancak uçarı, kaçarı, deli dolu, çocuksu bir o kadar da çapkın! Seyran ve Ferit'in birbirlerine olan sevgisi ise biraz tartışmalı. Bir küskün, bir barışıklar...Aralarına giren 3. kişilerden ise bahsetmezsek olmaz!

Sizin ilişkiniz de biraz Seyran ve Ferit'i andırıyor. Birbirinizi sevdiğiniz su götürmez bir gerçek, fakat bu ilişki üzerine, hatta belki de kendi problemleriniz üzere biraz düşünmeniz gerekiyor.