İlişkinizin Hangi Yönü Partnerini Daha Çok Mutlu Ediyor?

Günümüzdeki ilişkilerin en büyük sorunun iletişim bozukluğu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak sen duygularını açıkça ifade edebilen, dinleyebilen ve anlayış gösterebilen birisin. Bu özellikler yaşadığınız romantik ilişkinin daha derin ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesine olanak tanıyor. İlişkinizin bu yönü, partnerini son derece mutlu ediyor çünkü anlayış ve tutku, bu ilişkinin temelini oluşturuyor!