İlişkinizin Hangi Yönü Partnerini Daha Çok Mutlu Ediyor?
İlişkinizin Hangi Yönü Partnerini Daha Çok Mutlu Ediyor?
İlişkinizin hangi yönü partnerini mutlu etmekle kalmayıp, aynı zamanda ilişkinizi daha da anlamlı kılıyor? Testin sonunda söylüyoruz!
Merak ettiysen, seni teste alalım👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek teste başlayalım!
2. Partnerinle birlikte otururken telefonuna bildirim geldi. Instagram'dan birinin ona mesaj attığını gördün. Fakat bildirime bakıp telefonu direkt yana koyup seninle konuşmaya devam etti. Burada bir sıkıntı çıkarır mısın?
3. Ona ne kadar güveniyorsun, puanlar mısın?
4. İletişim sorunlarınızı genelde nasıl çözüyorsunuz?
5. Söyle bakalım, ne sıklıkla kavga ediyorsunuz?
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6. Partnerin seninle birlikte iken hayaller kuruyor ve bunları seninle paylaşıyor mu?
7. Söyle bakalım, partnerin kendi düzenli hayatını senin için bozar mı?
8. Son olarak, bir uyku pozisyonu seç!
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