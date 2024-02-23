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İlişkinizin Hangi Yönü Partnerini Daha Çok Mutlu Ediyor?

etiket İlişkinizin Hangi Yönü Partnerini Daha Çok Mutlu Ediyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 23:01

İlişkinizin hangi yönü partnerini mutlu etmekle kalmayıp, aynı zamanda ilişkinizi daha da anlamlı kılıyor? Testin sonunda söylüyoruz!

Merak ettiysen, seni teste alalım👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek teste başlayalım!

2. Partnerinle birlikte otururken telefonuna bildirim geldi. Instagram'dan birinin ona mesaj attığını gördün. Fakat bildirime bakıp telefonu direkt yana koyup seninle konuşmaya devam etti. Burada bir sıkıntı çıkarır mısın?

3. Ona ne kadar güveniyorsun, puanlar mısın?

4. İletişim sorunlarınızı genelde nasıl çözüyorsunuz?

5. Söyle bakalım, ne sıklıkla kavga ediyorsunuz?

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6. Partnerin seninle birlikte iken hayaller kuruyor ve bunları seninle paylaşıyor mu?

7. Söyle bakalım, partnerin kendi düzenli hayatını senin için bozar mı?

8. Son olarak, bir uyku pozisyonu seç!

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Ona olan güvenin!

Bunca yalan dolan ilişkinin içinde sana hak ettiğin güveni verebilecek, gönül rahatlığıyla bağlanabileceğin birini bulmuşsun. Onun sana duyduğu sadakatten eminsin. Bu yüzden aşkını kuşkusuz, doyasıya yaşıyorsun. Partnerin de bu güvenin farkında ve bu durumdan oldukça mutlu. Sahip olduğu güveni kaybetmemek için elinden geleni yapıyor ve ilişkinizi sağlam temeller üzerine inşa etmeye odaklanıyor.

Açıkça konuşmanız!

Günümüzdeki ilişkilerin en büyük sorunun iletişim bozukluğu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak sen duygularını açıkça ifade edebilen, dinleyebilen ve anlayış gösterebilen birisin. Bu özellikler yaşadığınız romantik ilişkinin daha derin ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesine olanak tanıyor. İlişkinizin bu yönü, partnerini son derece mutlu ediyor çünkü anlayış ve tutku, bu ilişkinin temelini oluşturuyor!

Saygı ve anlayış!

İlişkinizde 'kıskançlık' adı altında birbirinizi kısıtlamak yerine, birbirinizin hür iradesine saygı gösteren bir çiftsiniz. Sen partnerinin kişisel alanına tam anlamıyla saygı gösteren birisin. Her zaman onun duygularını, sınırlarını ve ihtiyaçlarını önemseyen, kararlarına güvenen ve partnerine her zaman destek olansın. İlişkinizin bu yönü, sadece partnerini mutlu etmekle kalmıyor, aynı zamanda partnerinin aklını başından alıyor.

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