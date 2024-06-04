İlişkinizi Kurtaracak Tatil Yeri Öneriyoruz!
İlişkinizi Kurtaracak Tatil Yeri Öneriyoruz!
Sizin ilişkinizi kurtaracak tatil yeri neresi?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sizin sorununuz ne?
4. Bu ilişkiye olan inancın tam mı?
5. Onu hala seviyor musun?
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6. Şimdi ayrılsan, onun en çok neyini özlersin?
7. Peki sence sen bu ilişki için elinden geleni yaptın mı?
8. Son olarak sizin sence neye ihtiyacınız var?
Fethiye
Urla
Cunda
Datça
Bozcaada
Assos
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