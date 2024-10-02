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İlişkinizi Daha Sağlıklı Hale Getirin: Empati ve Sempatinin Farkları Nedir?

etiket İlişkinizi Daha Sağlıklı Hale Getirin: Empati ve Sempatinin Farkları Nedir?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 22:01

Empati ve sempati sıklıkla birbirinin yerine kullanılan iki terimdir. Ancak bunlardan yalnızca biri insanların yüzey seviyesinden daha derin bağlantı kurmasına izin veriyor.

Peki empati nedir, öncelikle bunu biraz açalım. Devamında sempati nedir ve empati ile farkları nelerdir, birlikte inceleyelim. 🤗

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Yüksek düzeyde empati, derin bir duygusal bağ içeren, başkalarının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir.

Sempati, birisinin duygularına yönelik ilgiyi ve endişeyi, bu duyguları mutlaka kendiniz paylaşmadan ifade etmek, daha çok şefkat ve desteğe odaklanmaktır.

Peki empati ve sempati arasındaki daha incelikli farklar nelerdir? Hangisini ne zaman uygulamalısınız?

Empati ve sempati arasındaki farkları anlamak, koşullarınıza göre en uygun olanı seçmenize yardımcı olabilir. Empati daha derin bir bağlantıyı desteklese de, sempatik bir tepkinin daha uygun olduğu zamanlar da vardır.

Empatinin özelliklerine şöyle bir bakalım;

  • Başkasının hissettiğini hissetmek

  • Söylenenleri aktif olarak dinlemek

  • Yargılamamak

  • Nüansların ve sözel olmayan ipuçlarının farkında olmak

  • Bakış açılarını keşfetmek

  • Herkesin duygularını kabul etmek

Bu bağlantı kurma yeteneği kendi deneyimlerinizle sınırlı değildir. Empatik bir kişi, kişisel deneyimlerinden bağımsız olarak bir başkasının duygularını hissedebilir.

Sözlü olmayan ipuçlarının farkındalığıyla onların bakış açısını keşfedebilirsiniz. Ayrıca istenmeyen tavsiyelerde bulunmak zorunda hissetmeden sadece dinleyebilirsiniz.

Ayrıca, belirli bir durumda herkesin duygularını kabul edebilirsiniz. Bu özellikle liderlik pozisyonlarında faydalıdır. Büyük resme bakmak daha bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilir.

Yalnızca sempati yerine empati uygulamak, önemli ilişkiler kurmanız için ihtiyaç duyduğunuz duygusal netliği elde etmenize yardımcı olabilir. Başka bir bakış açısı görmenizi sağlayabilir.

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Empati kurmak aynı zamanda iletişim becerilerinizi geliştirmenize de yardımcı olabilir. Bunun nedeni, başkalarını tam olarak dinleyebilmeniz ve onların bakış açılarını anlayabilmenizdir.

Aslında araştırmalar, empatinin sosyal ikilemler sırasında işbirliğini sürdürmeye bile yardımcı olabileceğini gösteriyor. Diğer çalışmalar, bir hizmet ortamında empatinin ayrımcılığı ve etik olmayan davranışları azaltabildiğini buldu.

Daha mutlu, daha sağlıklı bir işyerini teşvik etmek ve aidiyet duygusunu geliştirmek için bu önemlidir.

Peki sempatinin özellikleri nelerdir?

  • Birinin ne hissettiği hakkında düşüncelere sahip olmak

  • Konuşma sırasında sorulmayan tavsiyeler vermek

  • Karar vermek

  • Yalnızca yüzey seviyesi sorununu fark etmek

  • Yalnızca kendi bakış açınızdan anlamak

  • Kendi duygularınızı görmezden gelmek veya bastırmak

  • Empatinin aksine, sempatiyi uygulamak, başka birinin hissettiğini hissettiğiniz anlamına gelmez. Bunun yerine, başka birinin duygularına acıyor veya üzülüyorsunuz.

Yani toparlayacak olursak; sempatide birisi için üzülürsün ama onun nasıl hissettiğini anlamıyorsundur.

Sempatik bir yaklaşım yalnızca başka birinin durumunun yüzeysel düzeyde anlaşılmasını sağlar. Bu anlayış genellikle sizin bakış açınıza göredir, onların değil.

Sempati aynı zamanda birinin, diğer kişinin duygularıyla baş etmesine yardımcı olmak için istenmeyen tavsiyeler vermesine de yol açabilir.

Bu tavsiyeyi verirken, sempatik insanların yargılaması yaygındır. Empatinin aksine, sempatiyle yargılamak hâlâ mümkün.

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Şimdi sonuç olarak empati ve sempati arasındaki farkları tam olarak bi' anlatalım.

Hem empati hem de sempati, ''pati'' son ekini paylaşır. Bu ek Yunanca pathos sözcüğünden gelir. Pathos birkaç anlama gelebilir. “Duygu” veya “duygular” anlamına gelebilir. Ama aynı zamanda “acı çekmek” anlamına da gelebilir. Bu, hem empatinin hem de sempatinin duygularla ilgilendiği anlamına gelir. Ancak empati ile sempati arasında büyük bir fark var.

Sempati beklenen bir duygudur. Ancak empati insanların beklediğinin ötesine geçer.

İnsanların hem işte hem de yaşamda bağlantı kurmasına yardımcı olur.

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