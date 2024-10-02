İlişkinizi Daha Sağlıklı Hale Getirin: Empati ve Sempatinin Farkları Nedir?

Empati ve sempati sıklıkla birbirinin yerine kullanılan iki terimdir. Ancak bunlardan yalnızca biri insanların yüzey seviyesinden daha derin bağlantı kurmasına izin veriyor.

Peki empati nedir, öncelikle bunu biraz açalım. Devamında sempati nedir ve empati ile farkları nelerdir, birlikte inceleyelim. 🤗