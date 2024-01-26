İlişkiniz Bir Sanat Dalı Olsaydı Hangisi ile Temsil Edilirdi?
İlişkiniz Bir Sanat Dalı Olsaydı Hangisi ile Temsil Edilirdi?
Aşk, çağlar boyunca çeşitli sanat eserleriyle anlatıldı. Peki, sizin ilişkiniz bir sanat dalı olsaydı, hangisiyle temsil edilirdi acaba?
Testin sonunda söylüyoruz👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek teste başlayalım!
2. Yaşadığınız ilişki aşk mı yoksa sevgi mi?
3. İlişkinizin bir rengi olsaydı bu renk ne olurdu?
4. Söyle bakalım, onu sevdiğini nasıl belli etmeyi seviyorsun?
5. Sormadan olmaz, hanginiz daha romantik?
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6. Hanginiz daha çok romantikse, onun romantiklik seviyesini puanlamanı istiyoruz.
7. Bu fotoğraf sana ne hissettiriyor?
8. Son olarak, bu fotoğraf sana ne hissettiriyor?
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