İlişkini Canlı Tutmayı Ne Kadar Başarabiliyorsun?

İlişkinizde bazı alanlarda denge var ama iyileştirilmesi gereken noktalar da var. Zaman zaman birbirinize destek oluyor, yeni deneyimler yaşıyorsunuz. Ancak bazı alanlarda daha fazla çaba harcamak, birlikte vakit geçirmek ve iletişimi geliştirmek gerekebilir. Bu alanlarda üzerinde çalışmak, ilişkinizi daha canlı ve tatmin edici hale getirebilir.