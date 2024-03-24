İlişkini Canlı Tutmayı Ne Kadar Başarabiliyorsun?
İlişkini Canlı Tutmayı Ne Kadar Başarabiliyorsun?
İlişkiyi canlı tutmak hiç kolay değildir.
Bakalım senin bunu ne kadar başarabiliyorsun?
Öğrenmek için haydi teste! 😄
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
2. Şimdi söyle bakalım; günlük rutin hayatınız yeniliklerle mi dolu yoksa monoton mu?
3. Birbirinize ne kadar zaman ayırıyorsunuz?
4. Birbirinizin fikirlerini dinler misiniz?
5. Romantizmi canlı tutabiliyor musunuz?
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6. Ortak ilgi alanlarınız ve ortak hobileriniz var mı?
7. Birbirinize destek oluyor musunuz?
8. Son olarak birlikte yeni deneyimler kazanmayı ne kadar seviyorsunuz?
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