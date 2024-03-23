İlişkinde Farklılıklarınızla Ne Kadar Başa Çıkabildiğini Bu Testin Sonunda Söylüyoruz!
İlişkinde Farklılıklarınızla Ne Kadar Başa Çıkabildiğini Bu Testin Sonunda Söylüyoruz!
Bu test, ilişkinizde farklılıklarla başa çıkma becerinizi değerlendirecek. Partnerinizle olan farklılıkları nasıl yönettiğinizi anlamanıza yardımcı olacak.
Hazırsanız haydi teste!
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1. Cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Farklı görüşlerin olduğu bir ortamda nasıl bir tavır sergilersin?
3. Karşıt fikirlere sahip olduğunuz biriyle seyahate çıkar mısın?
4. Hayattaki zevklerinin bir standardı var mı?
5. Partnerinle bir konuda fikir ayrılığına düştüğünüzde ne yaparsın?
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6. Partnerinle farklı ilgi alanlarına sahipsiniz. Bu durumu nasıl yönetirsin?
7. Peki sizin anlaşamamazlıklarda çözüm yolunuz ne?
8. Hafta sonu dışarı çıkmak istiyorsun ama partnerin evde oturup etkinlik yapmak istiyor. Nasıl bir yol izlersiniz?
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