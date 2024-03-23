İlişkinde Farklılıklarınızla Ne Kadar Başa Çıkabildiğini Bu Testin Sonunda Söylüyoruz!

İlişkide uyum sağlamak yerine kendi isteklerini koruma eğilimindesin. Tartışma anlarında kararlı ve ısrarcı olabilir ve partnerinin isteklerini göz ardı edebilirsin. Bu durum ilişkide zaman zaman gerilim yaratabilir çünkü esneklik ve uzlaşı konusunda daha az eğilim gösteriyorsun. Partnerinle farklılıkları kabul etmek ve onları dengelemek için daha fazla çaba gösterebilirsen ilişkinde daha sağlam bir temel oluşturabilirsin.