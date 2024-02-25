İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.
İyi eğlenceler 🙂
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. İlişkide de kaostan besleniyoruz. 😉
3. Şöyle bir aşk için ne yapmamız gerekiyor?
4. 'Yok ya unuttum' dediğim ex için gösterdiğim çaba:
5. Şöyle bir durum yaşamayalı o kadar uzun zaman oldu ki...
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6. 😂 😂 😂
7. İpleri ele vermeye gelmiyor çünkü.
8. Tüm çabalara rağmen bilinen okunuyor yine...
9. İşte bunu kaldıramam...
10. Aşkın gözü kör diye boşuna söylenmiyor.😂
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11. Üniversitedeki yıllarım:
12. Nereden nereye geldik böyle?
13. O hafiflemişlik hissini tarif edemiyorum.
14. Haftaya görüşmek üzere.👋
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