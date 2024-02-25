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İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
25.02.2024 - 13:31

Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.

İyi eğlenceler 🙂

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
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2. İlişkide de kaostan besleniyoruz. 😉

3. Şöyle bir aşk için ne yapmamız gerekiyor?

3. Şöyle bir aşk için ne yapmamız gerekiyor?
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4. 'Yok ya unuttum' dediğim ex için gösterdiğim çaba:

4. 'Yok ya unuttum' dediğim ex için gösterdiğim çaba:

5. Şöyle bir durum yaşamayalı o kadar uzun zaman oldu ki...

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6. 😂 😂 😂

7. İpleri ele vermeye gelmiyor çünkü.

7. İpleri ele vermeye gelmiyor çünkü.
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8. Tüm çabalara rağmen bilinen okunuyor yine...

9. İşte bunu kaldıramam...

10. Aşkın gözü kör diye boşuna söylenmiyor.😂

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11. Üniversitedeki yıllarım:

11. Üniversitedeki yıllarım:
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12. Nereden nereye geldik böyle?

12. Nereden nereye geldik böyle?
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13. O hafiflemişlik hissini tarif edemiyorum.

14. Haftaya görüşmek üzere.👋

14. Haftaya görüşmek üzere.👋
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