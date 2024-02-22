Görenlere Gerçekliğini Sorgulatan Bi' Garip Diş Protezi Goygoycuların Elinden Kurtulamadı

Bugüne kadar gördüğünüz tüm diş protezlerini unutun çünkü bir diş hekimliği öğrencisinin karşılaştığı bu protez konuya dair kitaplara dahi girebilecek cinsten. Hal böyle olunca Twitter'ın goygoycu ahalisi de fırsatı kaçırmadı elbette.

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