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Goygoy
Görenlere Gerçekliğini Sorgulatan Bi' Garip Diş Protezi Goygoycuların Elinden Kurtulamadı

Görenlere Gerçekliğini Sorgulatan Bi' Garip Diş Protezi Goygoycuların Elinden Kurtulamadı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 15:07

Bugüne kadar gördüğünüz tüm diş protezlerini unutun çünkü bir diş hekimliği öğrencisinin karşılaştığı bu protez konuya dair kitaplara dahi girebilecek cinsten. Hal böyle olunca Twitter'ın goygoycu ahalisi de fırsatı kaçırmadı elbette.

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Dişçi meselesi pek çok insan için hassas bir konu biliyoruz ancak merak etmeyin, bu protezlerden beri tıp çok ama çoook yol katetti.

Dişçi meselesi pek çok insan için hassas bir konu biliyoruz ancak merak etmeyin, bu protezlerden beri tıp çok ama çoook yol katetti.

Kimimiz dişçi koltuğuna oturmaya dahi tahammül edemese de günümüzdeki pek çok tedavi hayli acısız ve hatta kansız gerçekleştirilebiliyor.

Bir diş hekimliği öğrencisi hastasının öve öve bitiremediği 30 yıllık protezleri göstererek tüm ahaliyi dumur etti.

Bir diş hekimliği öğrencisi hastasının öve öve bitiremediği 30 yıllık protezleri göstererek tüm ahaliyi dumur etti.

Üstelik hasta bu protezleri 30 yıldır gayet rahat çıkartıp takıyormuş!

Üstelik hasta bu protezleri 30 yıldır gayet rahat çıkartıp takıyormuş!

Kökleri dahi yerinde duran bu enteresan protez ise yıllanmış diş hekimlerini dahi şok etti.

Kökleri dahi yerinde duran bu enteresan protez ise yıllanmış diş hekimlerini dahi şok etti.
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Bizler ise tıbbın geldiği noktaya müteşekkir olmadık değil.

Bizler ise tıbbın geldiği noktaya müteşekkir olmadık değil.
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Kimi kullanıcılar ise duruma anlam vermeye çalışırken helak oldular desek yeridir. 😅

Kimi kullanıcılar ise duruma anlam vermeye çalışırken helak oldular desek yeridir. 😅
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Çağ açıp çağ kapatan bir protez.

Çağ açıp çağ kapatan bir protez.
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Yaaani, sonuçta doğru.

Yaaani, sonuçta doğru.
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Ahali kafa karışıklığı ve hayret içinde gidip gelirken haliyle goygoylar da dönmeye başladı.

Ahali kafa karışıklığı ve hayret içinde gidip gelirken haliyle goygoylar da dönmeye başladı.
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Onların diş kökü olduğuna inanmak istiyoruz. Veya istemiyoruz... Of her türlü çok zor!

Onların diş kökü olduğuna inanmak istiyoruz. Veya istemiyoruz... Of her türlü çok zor!
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Görüyorsunuz, işin ehlinin tekniğini sorgulamak olmaz. ✍️

Görüyorsunuz, işin ehlinin tekniğini sorgulamak olmaz. ✍️
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"Çalışıyorsa dokunma" mevzusu ise ondan da kadim bir kural.

"Çalışıyorsa dokunma" mevzusu ise ondan da kadim bir kural.
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Ve akıllardaki o soru. Sevgili hekimler lütfen bizi aydınlatın!

Ve akıllardaki o soru. Sevgili hekimler lütfen bizi aydınlatın!
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Peki siz bu protezler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu protezler hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
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