Görenlere Gerçekliğini Sorgulatan Bi' Garip Diş Protezi Goygoycuların Elinden Kurtulamadı
Görenlere Gerçekliğini Sorgulatan Bi' Garip Diş Protezi Goygoycuların Elinden Kurtulamadı
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Dişçi meselesi pek çok insan için hassas bir konu biliyoruz ancak merak etmeyin, bu protezlerden beri tıp çok ama çoook yol katetti.
Bir diş hekimliği öğrencisi hastasının öve öve bitiremediği 30 yıllık protezleri göstererek tüm ahaliyi dumur etti.
Üstelik hasta bu protezleri 30 yıldır gayet rahat çıkartıp takıyormuş!
Kökleri dahi yerinde duran bu enteresan protez ise yıllanmış diş hekimlerini dahi şok etti.
Bizler ise tıbbın geldiği noktaya müteşekkir olmadık değil.
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Kimi kullanıcılar ise duruma anlam vermeye çalışırken helak oldular desek yeridir. 😅
Çağ açıp çağ kapatan bir protez.
Yaaani, sonuçta doğru.
Ahali kafa karışıklığı ve hayret içinde gidip gelirken haliyle goygoylar da dönmeye başladı.
Onların diş kökü olduğuna inanmak istiyoruz. Veya istemiyoruz... Of her türlü çok zor!
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Görüyorsunuz, işin ehlinin tekniğini sorgulamak olmaz. ✍️
"Çalışıyorsa dokunma" mevzusu ise ondan da kadim bir kural.
Ve akıllardaki o soru. Sevgili hekimler lütfen bizi aydınlatın!
Peki siz bu protezler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Buyurun yorumlara!
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