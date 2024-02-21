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Hayatlarının Aşkıyla "İlkokulda Tanışsalar" Neler Olurdu Akımına Yorum Yağdı

Hayatlarının Aşkıyla "İlkokulda Tanışsalar" Neler Olurdu Akımına Yorum Yağdı

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 18:26

Sosyal medyada her gün bambaşka akımlar ortaya çıkarken, @sonuhusrandi adlı kullanıcının 'İlkokulda tanışsak sınıf başkanı olmak için aday olduğumda bana oy verir miydin?' sorusuna onlarca yanıt geldi.

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@sonuhusrandi adlı kullanıcının başlattığı "İlkokulda tanışsaydık" akımına onlarca yanıt geldi. Bunlardan bazılarını sizler için derledik.

@sonuhusrandi adlı kullanıcının başlattığı "İlkokulda tanışsaydık" akımına onlarca yanıt geldi. Bunlardan bazılarını sizler için derledik.
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Siz bu akıma neleri eklemek istersiniz? Yorumlarda buluşalım...

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