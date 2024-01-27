İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.
İyi eğlenceler 🙂
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Bildiniz değil mi bu hissi?
3. Erko birey alerjisi...
4. 😂 😂 😂
5. Yorduk seni kral affet.
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6. Haklı bir sebep.😂
7. Senin o esnada manitadan ayrılmış olman...
8. Yaşandı en kralı yaşandı.
9. Bu samimiyet biraz fazla olmamış mı?
10. Gerçekten keşke kurgu olsaymış.😂
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11. Haftaya görüşmek üzere.👋
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