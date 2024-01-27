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İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
27.01.2024 - 14:46

Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.

İyi eğlenceler 🙂

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1. Hazırsanız başlayalım...

2. Bildiniz değil mi bu hissi?

2. Bildiniz değil mi bu hissi?
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3. Erko birey alerjisi...

3. Erko birey alerjisi...
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4. 😂 😂 😂

4. 😂 😂 😂
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5. Yorduk seni kral affet.

5. Yorduk seni kral affet.
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6. Haklı bir sebep.😂

6. Haklı bir sebep.😂
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7. Senin o esnada manitadan ayrılmış olman...

7. Senin o esnada manitadan ayrılmış olman...
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8. Yaşandı en kralı yaşandı.

9. Bu samimiyet biraz fazla olmamış mı?

9. Bu samimiyet biraz fazla olmamış mı?
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10. Gerçekten keşke kurgu olsaymış.😂

10. Gerçekten keşke kurgu olsaymış.😂
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11. Haftaya görüşmek üzere.👋

11. Haftaya görüşmek üzere.👋
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