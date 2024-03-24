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İlişkilerinde Nasıl Bir İletişim Dilini Tercih Ediyorsun?

etiket İlişkilerinde Nasıl Bir İletişim Dilini Tercih Ediyorsun?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 23:46

İlişkide kişiler gibi bazen iletişim de karmaşıklaşabiliyor. Peki sen ilişkilerinde nasıl bir iletişim tarzı benimsiyorsun? 

Öğrenmek için teste!  

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Partnerin bir şeyi unuttuğunda bu tepkilerden hangisini vermen daha muhtemel?

3. Partnerinle özel bir gün planlıyorsun, ancak iş veya diğer sorumluluklar nedeniyle iptal etmen gerekiyor. Nasıl açıklama yaparsın?

4. Peki önemli bir karar vermen gerektiğinde genelde nasıl bir yol izliyorsun?

5. Eğer partnerin bir şeyi sana açıkça ifade etmek istemiyor gibi görünüyorsa, nasıl tepki verirsin?

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6. Partnerinle kaliteli zaman geçirmek mi yoksa tek başına keyifli vakit geçirmek mi diye sorsak?

7. Partnerinle geleceğe dönük planlar yaparken senin için hangi faktör daha önemli?

8. Son olarak söyle bakalım, bir hata yaptığında özür dilemek senin için zor bir şey mi?

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Pratik ve Hızlı Çözüm Odaklı!

İlişkilerinde hemen çözüm arama eğilimindesin. Bu, sorunların üstesinden gelmekte hızlı ve etkili olduğun anlamına geliyor. Ancak iletişimde duygusal yönü ihmal etmemek ve partnerinle empati kurmak da önemlidir. Belki zaman zaman daha fazla duygusal ifadeye yönelmeyi deneyebilirsin.

Duygusal ve İfade Odaklı!

Duygusal ifadelerle iletişim kurma eğilimindesin. Anlaşmazlık durumlarında duygusal bir tepki gösterme ve empati ile partnerinle bağ kurma yeteneğin ön planda. Bu, ilişkilerinde duygusal bağlamda derinlik ve anlayış yaratmanı sağlıyor. Ancak zaman zaman daha objektif ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemeyi düşünebilirsin.

Uyumlu ve Dengeleyici!

Sorunları konuşarak çözme ve sakin bir iletişim dili benimsemişsin. Bu, ilişkilerinde denge ve uyumu korumaya yardımcı olabilir. İletişimde açık olmak ve sorunları paylaşmak önemlidir, bu da sağlıklı bir ilişki için temel bir unsurdur. Ancak gerektiğinde daha fazla çözüm odaklı olmayı denemek de faydalı olabilir.

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