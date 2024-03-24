İlişkilerinde Nasıl Bir İletişim Dilini Tercih Ediyorsun?
İlişkilerinde Nasıl Bir İletişim Dilini Tercih Ediyorsun?
İlişkide kişiler gibi bazen iletişim de karmaşıklaşabiliyor. Peki sen ilişkilerinde nasıl bir iletişim tarzı benimsiyorsun?
Öğrenmek için teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Partnerin bir şeyi unuttuğunda bu tepkilerden hangisini vermen daha muhtemel?
3. Partnerinle özel bir gün planlıyorsun, ancak iş veya diğer sorumluluklar nedeniyle iptal etmen gerekiyor. Nasıl açıklama yaparsın?
4. Peki önemli bir karar vermen gerektiğinde genelde nasıl bir yol izliyorsun?
5. Eğer partnerin bir şeyi sana açıkça ifade etmek istemiyor gibi görünüyorsa, nasıl tepki verirsin?
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6. Partnerinle kaliteli zaman geçirmek mi yoksa tek başına keyifli vakit geçirmek mi diye sorsak?
7. Partnerinle geleceğe dönük planlar yaparken senin için hangi faktör daha önemli?
8. Son olarak söyle bakalım, bir hata yaptığında özür dilemek senin için zor bir şey mi?
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