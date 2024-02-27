İlişkilerdeki Kırmızı Çizgini Tahmin Ediyoruz!
İlişkilerdeki Kırmızı Çizgini Tahmin Ediyoruz!
Herkesin hayatında ben ilişkilerimde bunu asla yapmam dediği bir şey vardır.
Peki ya seninki ne? Bu testte söylüyoruz!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
2. İdeal bir ilişkide senin için en önemli olan değer hangisi?
3. Geçmiş ilişkilerinden bir ders çıkarsaydın bu ders ne olurdu?
4. Bir ilişkide hangisinin yaşanması seni daha fazla rahatsız eder?
5. Diyelim ki zor bir durumla karşı karşıya kaldın. Nasıl tepki verirsin?
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6. Nasıl bir iletişim kurmak senin ilk tercihin olur?
7. Birisinin senin için doğru kişi olduğunu nasıl anlarsın?
8. İlişkinde anlaşmazlıklar yaşadığında çözüm bulmak için nasıl bir strateji tercih edersin?
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