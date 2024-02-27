İlişkilerdeki Kırmızı Çizgini Tahmin Ediyoruz!

Senin için bir ilişkideki en önemli şey değer ve saygı! Sen karşındakinden değer gördüğünde kendini o ilişkiye daha ait hissediyorsun. Sen nasıl partnerine değer veriyorsan o da sana aynı şekilde değer göstersin istiyorsun. İkinizin arasında yaşanan tartışmalar da saygı çerçevesinde geçsin istiyorsun. Biri sana değer veriyorsa ne olursa olsun saygıda kusur etmeyecektir değil mi? Bu senin ilişkiye dair en net inancın.