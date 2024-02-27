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İlişkilerdeki Kırmızı Çizgini Tahmin Ediyoruz!

etiket İlişkilerdeki Kırmızı Çizgini Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 22:01

Herkesin hayatında ben ilişkilerimde bunu asla yapmam dediği bir şey vardır.

Peki ya seninki ne? Bu testte söylüyoruz!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. İdeal bir ilişkide senin için en önemli olan değer hangisi?

3. Geçmiş ilişkilerinden bir ders çıkarsaydın bu ders ne olurdu?

4. Bir ilişkide hangisinin yaşanması seni daha fazla rahatsız eder?

5. Diyelim ki zor bir durumla karşı karşıya kaldın. Nasıl tepki verirsin?

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6. Nasıl bir iletişim kurmak senin ilk tercihin olur?

7. Birisinin senin için doğru kişi olduğunu nasıl anlarsın?

8. İlişkinde anlaşmazlıklar yaşadığında çözüm bulmak için nasıl bir strateji tercih edersin?

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Kişisel alan!

Kişisel alan!

Senin ilişkilerindeki kırmızı çizgin kesinlikle kişisel alan! Sen kişisel alanın ihlal edildiğinde bundan aşırı derecede rahatsız oluyor, kendine o ilişkiye aitmiş gibi hissedemiyorsun. Senin kendini geliştirmen, kendini dinleyebilmen, duygularını daha derinden hissedebilmen için alan bırakıldığında ilişkide kendini çok daha iyi hissederek duygularını çok daha net bir biçimde yansıtabiliyorsun.

İletişim ve dürüstlük!

Senin ilişkilerindeki kırmızı çizgin kesinlikle iletişim ve dürüstlük! Karşındaki kişi seninle açık ve dürüstçe iletişim kurmadığında sen o ilişkiye dair inancını anında kaybediyorsun. Sezgilerin kuvvetli olduğu için birinin sana doğruyu söyleyip söylemediğini de anında anlayabiliyorsun. İletişim ve dürüstlük senin için her şeyden önemli!

Değer ve saygı!

Senin için bir ilişkideki en önemli şey değer ve saygı! Sen karşındakinden değer gördüğünde kendini o ilişkiye daha ait hissediyorsun. Sen nasıl partnerine değer veriyorsan o da sana aynı şekilde değer göstersin istiyorsun. İkinizin arasında yaşanan tartışmalar da saygı çerçevesinde geçsin istiyorsun. Biri sana değer veriyorsa ne olursa olsun saygıda kusur etmeyecektir değil mi? Bu senin ilişkiye dair en net inancın.

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İletişim ve dürüstlük!