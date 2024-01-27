İlişkilerde Zor Zamanları Birlikte Aşma Rehberi: Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
İlişkilerde Zor Zamanları Birlikte Aşma Rehberi: Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Zor zamanlar aşılmaz gibi göründüğünde artık ilişkinizi kurtaracak hiçbir çözümün olmadığını düşünüyorsanız, kararınız bu içerikten sonra değişebilir! Birbirini seven ve anlaşmak isteyen çiftlerin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak için birkaç tüyoyu derledik. Herkes gözyaşlarını sildiyse başlayalım. ❤
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1. Sorunlarını kendi içinde değil, partnerinle paylaşarak çözmeyi denemelisin!
2. Partnerini dinlemek her zaman onu anladığınız anlamına gelmez...
3. Zor zamanlarınız bir hafta bile sürmeyecekse zor zaman değildir!
4. Partnerinin hoşuna gitmeyen noktalara kendi bakış açından değil, onun gözünden bakmalısın 💔
5. Partnerinin rahatsız olduğu davranışlarını gözden geçirmen, onun gözünde değerini artırabilir...
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6. Hatanı kabul etmek de bir erdemdir!
7. Sevdiklerinle sorunlarını paylaşman başka bir gözle olaylara bakmanı sağlar.
8. Kavgalarınız ayrılmak için değil, daha güçlü birleşebilmek için olsun.
9. Partnerinin hoşuna gidebilecek aktiviteleri yapabilirsiniz.
10. Sorumlulukları tek bir kişinin omzuna yüklemek yerine paylaşmayı tercih edin.
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