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İlişkilerde Zor Zamanları Birlikte Aşma Rehberi: Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

etiket İlişkilerde Zor Zamanları Birlikte Aşma Rehberi: Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 22:01

Zor zamanlar aşılmaz gibi göründüğünde artık ilişkinizi kurtaracak hiçbir çözümün olmadığını düşünüyorsanız, kararınız bu içerikten sonra değişebilir! Birbirini seven ve anlaşmak isteyen çiftlerin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak için birkaç tüyoyu derledik. Herkes gözyaşlarını sildiyse başlayalım. ❤

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1. Sorunlarını kendi içinde değil, partnerinle paylaşarak çözmeyi denemelisin!

Anlatmadan anlaşılabilmek çok güzel bir duygu olsa da partnerinin senin kalbinden geçen her şeyi bilmesi ne yazık ki mümkün değil! Bu yüzden içinde ufacık bir kırgınlık bile olsa partnerinle paylaş ki senin hassasiyetlerini bir sonraki seferde sen anlatmadan anlayabilsin.

2. Partnerini dinlemek her zaman onu anladığınız anlamına gelmez...

Partnerinin sana içini döküyor olması bu ilişkinin hala çabalamaya değer olduğunu düşünmen için bir işaret olabilir. Kulağını dört aç ve onun hislerine ortak ol, yanacaksanız beraber yanarsanız en kötü...

3. Zor zamanlarınız bir hafta bile sürmeyecekse zor zaman değildir!

Hemen tartışmaya ara verin ve bu sorunun sizin hayatınızda kaç gün önemli kalacağını düşünün! 1 saat sonra bile unutacaksanız birbirinizi üzmeye ne gerek var ki? Sarılmak en büyük ilaçtır.

4. Partnerinin hoşuna gitmeyen noktalara kendi bakış açından değil, onun gözünden bakmalısın 💔

Partnerin her zaman senin mantık çerçevene uyan konular hakkında üzülmek zorunda değil...  Onu anlayamadığında bile anlamak istediğini hissettirmen partnerini sorunu çözmüş kadar rahatlatacak!

5. Partnerinin rahatsız olduğu davranışlarını gözden geçirmen, onun gözünde değerini artırabilir...

Partnerinin sınırlarını bilmen ona nasıl davranacağın konusunda sana yardımcı olacaktır. Bu yüzden uzun bir flört dönemi sayesinde karşındaki kişiyi tanımış olmak, ilişkiye başlamadan her şeyin konuşulmuş olması anlamına gelir. Bunun sayesinde partnerinizin size uygun olup olmadığını anlamak çok daha kolay olacaktır.

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6. Hatanı kabul etmek de bir erdemdir!

Bir haklılık yarışmasında yarışmacı olup kazanan taraf ''Dünyanın en haklı partneri!'' ödülü alacak olsaydı, hatanı kabul etmeme durumunu anlayabilirdim! Neticede herkes hata yapabilir önemli olan bu hatanın farkına varmak ve tekrarlamamak... Kırılan güveni tamir etmek çok daha zor olabilir.

7. Sevdiklerinle sorunlarını paylaşman başka bir gözle olaylara bakmanı sağlar.

Omuzundaki yüklerin hepsini kendi başına taşımak zorunda değilsin. Sevdiklerinle paylaşıp akıl alman göremediğin noktaları görmene yardımcı olup ilişkin hakkında yeni fikirler verebilir. Yargılanmaktan korkma, aşkta her şey mubah ne de olsa!

8. Kavgalarınız ayrılmak için değil, daha güçlü birleşebilmek için olsun.

İlişkine dair bütün umudun bittiyse ve düzelemeyeceğini düşünüyorsan partnerinle oturup sakince konuşmak kendini daha iyi ifade etmeni sağlayacak. Ama sadece hıncından ve öfkenden kavga ediyorsan bunun sonu sadece çok daha büyük kavgalar olur.

9. Partnerinin hoşuna gidebilecek aktiviteleri yapabilirsiniz.

Otobanda sabit hızda giden bir arabayı sürerken nasıl uykun geliyorsa, hiçbir numarası olmayan bir ilişki de bir noktada sizi sıkabilir. Bu partnerinizle alakalı değil, birbirinizi keşfedecek aktivitelere gereken zamanı ayırmamanızdan kaynaklanır. Birbiriniz hakkında öğrenilecek çok şey var, neden duruyorsunuz! :)

10. Sorumlulukları tek bir kişinin omzuna yüklemek yerine paylaşmayı tercih edin.

Sorumluluklardan kaçmak yerine gerçekten sahip çıktığında aslında zor zamanların ne kadar kolay atlatıldığını göreceksin. Taşın altında elin ezilse de, yaralarını saracak bir partnerin her zaman olacak! 😏

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