İlişkilerde Zor Zamanları Birlikte Aşma Rehberi: Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

Anlatmadan anlaşılabilmek çok güzel bir duygu olsa da partnerinin senin kalbinden geçen her şeyi bilmesi ne yazık ki mümkün değil! Bu yüzden içinde ufacık bir kırgınlık bile olsa partnerinle paylaş ki senin hassasiyetlerini bir sonraki seferde sen anlatmadan anlayabilsin.